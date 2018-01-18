Инспектор Купер <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер 16+
    •  

    Школьница из Магнитогорска погибла на горнолыжной трассе в Башкирии

    комментировать

    Школьница из Магнитогорска погибла на горнолыжной трассе в Башкирии

    Школьница из Магнитогорска погибла на горнолыжной трассе в Башкирии

    Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 14-летней спортсменки из Магнитогорска на горнолыжной трассе в Башкирии.

    Как сообщили в СУ СК по республике, ЧП произошло недалеко от озера Банное в Абзелиловском районе Башкирии.

    По данным следствия, 17 января девочка приехала из Челябинской области в горнолыжный центр Башкирии в составе группы из 11 спортсменов клуба «Металлург-Магнитогорск» в сопровождении тренера.

    Из сообщения СУ СК по Башкирии: «Во время очередного спуска по квалификации „гигантский слалом“ при объезде установленных тренером флажков девочка упала и ударилась за пределами трассы головой о камень. От полученной травмы пострадавшая скончалась на месте».

    Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru