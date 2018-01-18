Школьница из Магнитогорска погибла на горнолыжной трассе в Башкирии

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 14-летней спортсменки из Магнитогорска на горнолыжной трассе в Башкирии.

Как сообщили в СУ СК по республике, ЧП произошло недалеко от озера Банное в Абзелиловском районе Башкирии.



По данным следствия, 17 января девочка приехала из Челябинской области в горнолыжный центр Башкирии в составе группы из 11 спортсменов клуба «Металлург-Магнитогорск» в сопровождении тренера.



Из сообщения СУ СК по Башкирии: «Во время очередного спуска по квалификации „гигантский слалом“ при объезде установленных тренером флажков девочка упала и ударилась за пределами трассы головой о камень. От полученной травмы пострадавшая скончалась на месте».



Устанавливаются все обстоятельства происшествия.