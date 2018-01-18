Путин возложил цветы к могиле брата, погибшего в блокаду Ленинграда

Владимир Путин в
75-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда посетил Пискарёвское мемориальное кладбище, где возложил цветы к монументу «Родина-Мать» и встретился с ветеранами. 18 января 1943 года советские войска разгромили группировку вермахта южнее Ладоги и восстановили связь города с большой землей.
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На Пискарёвском мемориальном кладбище похоронены сотни тысяч жертв блокады. Владимир Путин в какой-то момент отошел в сторону и в одиночестве возложил цветы к надгробию могилы, где похоронен его родной брат Виктор. В осажденном городе он умер в возрасте полутора лет. О месте его захоронения президент узнал лишь недавно. И там же к президенту подошел петербуржец, чей отец, обороняя Ленинград, командовал подразделением, в котором воевал отец Владимира Путина — Владимир Спиридонович. Пенсионер попросил о личной встрече, чтобы передать фотографии и документы. Для большинства петербуржцев блокада и оборона города — это история семьи.
Еще одно памятное место — берег Невы вблизи Кировска и Шлиссельбурга. Здесь советские войска и прорывали блокаду 75 лет назад. На месте бывших траншей сегодня открыли новый музейный комплекс — здание с трехмерной панорамой боя внутри. Там много макетов, ненастоящие танки и самолеты, гипсовые солдаты, но — что важно — получилось все равно очень правдиво.
Делали панораму молодые люди, поисковики, которые и сейчас, спустя десятилетия, своими руками перебирают бывшие окопы, находят и перезахоранивают останки солдат. В работе над трехмерной панорамой они использовали хронику, рассказы участников войны, амуницию того времени. А с учетом того, что посетители как будто оказываются в окопе в одном ряду с солдатами, получилось впечатляюще.
Владимир Путин, президент РФ: «Что на меня произвело особое впечатление — с оружием в руках повернутые в сторону противника. Они никуда назад не отступали. Смерть их застала с оружием в руках, в бою, когда они шли вперед, наступали. Именно такое отношение к Родине, к Отечеству — в характере нашего народа, и именно это мы хотим зафиксировать на долгие-долгие годы для всех будущих поколений. Потому что это и есть то, на чем всегда стояла Россия».
Именно 18 января войска Ленинградского фронта соединились с Волховским и, помимо легендарной Дороги жизни по льду Ладожского озера, появился еще один коридор по суше шириной 10 километров.
О той битве рассказывает и новый художественный фильм «Рубеж» с Павлом Прилучным в главной роли.
Картина о том, как события, которые произошли 75 лет назад, на самом деле близки к нам, скоро выйдет на экраны всей страны. Фильм уже посмотрели президент и ветераны.
Еще одно памятное место — берег Невы вблизи Кировска и Шлиссельбурга. Здесь советские войска и прорывали блокаду 75 лет назад. На месте бывших траншей сегодня открыли новый музейный комплекс — здание с трехмерной панорамой боя внутри. Там много макетов, ненастоящие танки и самолеты, гипсовые солдаты, но — что важно — получилось все равно очень правдиво.
Делали панораму молодые люди, поисковики, которые и сейчас, спустя десятилетия, своими руками перебирают бывшие окопы, находят и перезахоранивают останки солдат. В работе над трехмерной панорамой они использовали хронику, рассказы участников войны, амуницию того времени. А с учетом того, что посетители как будто оказываются в окопе в одном ряду с солдатами, получилось впечатляюще.
Владимир Путин, президент РФ: «Что на меня произвело особое впечатление — с оружием в руках повернутые в сторону противника. Они никуда назад не отступали. Смерть их застала с оружием в руках, в бою, когда они шли вперед, наступали. Именно такое отношение к Родине, к Отечеству — в характере нашего народа, и именно это мы хотим зафиксировать на долгие-долгие годы для всех будущих поколений. Потому что это и есть то, на чем всегда стояла Россия».
Именно 18 января войска Ленинградского фронта соединились с Волховским и, помимо легендарной Дороги жизни по льду Ладожского озера, появился еще один коридор по суше шириной 10 километров.
О той битве рассказывает и новый художественный фильм «Рубеж» с Павлом Прилучным в главной роли.
Картина о том, как события, которые произошли 75 лет назад, на самом деле близки к нам, скоро выйдет на экраны всей страны. Фильм уже посмотрели президент и ветераны.
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