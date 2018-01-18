Девятиклассника из Златоуста наградили за помощь в задержании опасного рецидивиста

Школьника из Златоуста, который помог задержать опасного рецидивиста, наградили сотрудники полиции. Дмитрий Гиндыш повел себя смело в ситуации, в которой не то чтобы школьник, взрослый мог испугаться.

Дмитрий увидел, как на продавца торгового павильона напал вооруженный преступник, и, не раздумывая, бросился на помощь. Женщина смогла вырваться и выбежать на улицу, а юноша закрыл грабителя в магазине и держал дверь до приезда правоохранителей, несмотря на то, что был ранен.



Дмитрий Гиндыш, школьник: «С другом ехал к нему в гости. Так получилось, женщина закричала: „Помогите!“. Мы и пошли помогать, не остались в стороне. Держали дверь, чтобы он не выбежал, и так получилось, что он по двери ударил и мне по пальцам полетело. Я стоял ждал, пока приедет охрана».



Задержанный ранее был судим за тяжкие преступления. Полицейские все-таки решили напомнить девятикласснику об этом обстоятельстве, ведь преступник мог травмировать его гораздо серьезнее, если бы воспользовался ножом.