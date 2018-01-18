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    Девятиклассника из Златоуста наградили за помощь в задержании опасного рецидивиста. дети и подростки, задержание, кражи и ограбления, Челябинская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДевятиклассника из Златоуста наградили за помощь в задержании опасного рецидивиста

    Девятиклассника из Златоуста наградили за помощь в задержании опасного рецидивиста

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    Девятиклассника из Златоуста наградили за помощь в задержании опасного рецидивиста

    Девятиклассника из Златоуста наградили за помощь в задержании опасного рецидивиста

    Девятиклассника из Златоуста наградили за помощь в задержании опасного рецидивиста

      Школьника из Златоуста, который помог задержать опасного рецидивиста, наградили сотрудники полиции. Дмитрий Гиндыш повел себя смело в ситуации, в которой не то чтобы школьник, взрослый мог испугаться.

      Дмитрий увидел, как на продавца торгового павильона напал вооруженный преступник, и, не раздумывая, бросился на помощь. Женщина смогла вырваться и выбежать на улицу, а юноша закрыл грабителя в магазине и держал дверь до приезда правоохранителей, несмотря на то, что был ранен.

      Дмитрий Гиндыш, школьник: «С другом ехал к нему в гости. Так получилось, женщина закричала: „Помогите!“. Мы и пошли помогать, не остались в стороне. Держали дверь, чтобы он не выбежал, и так получилось, что он по двери ударил и мне по пальцам полетело. Я стоял ждал, пока приедет охрана».

      Задержанный ранее был судим за тяжкие преступления. Полицейские все-таки решили напомнить девятикласснику об этом обстоятельстве, ведь преступник мог травмировать его гораздо серьезнее, если бы воспользовался ножом.

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