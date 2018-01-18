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    «Чрезмерно строго»: экипаж «КамАЗ-мастер» Шибалова сняли с ралли «Дакар»

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    • Фото: Команда «КАМАЗ-мастер» / vk.com
    «Чрезмерно строго»: экипаж <nobr>«КамАЗ-мастер»</nobr> Шибалова сняли с ралли «Дакар»

    «Чрезмерно строго»: экипаж «КамАЗ-мастер» Шибалова сняли с ралли «Дакар»

    «Чрезмерно строго»: экипаж <nobr>«КамАЗ-мастер»</nobr> Шибалова сняли с ралли «Дакар»
  • Фото: Команда «КАМАЗ-мастер» / vk.com

    • Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Антона Шибалова снят с ралли-рейда «Дакар» решением судей. В пресс-службе команды вердикт назвали чрезмерно строгим.

    Из-за возгорания в машине на первом спецучастке десятого этапа экипаж Шибалова не смог выйти на старт второго спецучастка, но решил финишировать, не взяв все контрольные точки.

    «КамАЗ-мастер»: «Обычная судейская практика в таких случаях — пенализация с присуждением штрафного времени. Поэтому снятие экипажа с гонки, причем экипажа, не претендующего на подиум, — это, по мнению экспертов, чрезмерно строгое и неоднозначное решение, которое однозначно ослабит российскую команду».

    После 10-го этапа экипаж Шибалова занимал 14-е место в генеральной классификации в зачете грузовиков, проигрывая лидеру более 10 часов.

    Функции «технички» решением руководителя команды Владимира Чагина возложены на экипаж Дмитрия Сотникова. В гонке, помимо него, остаются еще два российских экипажа — Эдуарда Николаева и Айрата Мардеева.

    До 11-го этапа экипаж Николаева лидировал в общем зачете, однако из-за серии проколов он опустился на второе место.

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