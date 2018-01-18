Олимпийский чемпион по боксу предстанет перед судом по обвинению в педофилии

Карьера известного на весь мир американского боксера Пола Гонсалеса оказалась под ударом. Олимпийского чемпиона подозревают в преступлении сексуального характера. Гособвинители уверены, что спортсмен, который в последнее время работал тренером, вступил в интимную связь с юной воспитанницей.

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Один из самых популярных боксерских залов в Лос-Анджелесе пустует. И дело даже не в том, что после скандала родители боятся приводить сюда своих детей. Просто весь тренерский состав сегодня держит удар в суде. Коллеги Пола Гонсалеса, олимпийского чемпиона 1984 года, намерены дать показания в его защиту. Они отказываются верить в то, что именитый наставник мог вступить в интимную связь со своей 13-летней воспитанницей.



Скандальным поворотом в карьере Пола Гонсалеса шокированы и поклонники. Многие до сих пор вспоминают его коронный хук с правой, который принес худощавому парню победу на домашней Олимпиаде и всемирную славу.



Затем были неудачный переход в профессиональный бокс и серия досадных поражений, после которых Гонсалес повесил перчатки на гвоздь. Пару лет он пытался продавать подержанные автомобили. Так и не снискав славы на новом поприще, вернулся на ринг в качестве детского тренера. Дела пошли в гору. Родители всего штата мечтали о том, чтобы с их чадом занимался олимпийский чемпион. В зале Гонсалеса всегда было многолюдно.



Его предполагаемая жертва — 13-летняя девочка — записалась на тренировку в начале 2017 года по настоянию отца — ярого поклонника бокса. Таланты своей новой воспитанницы тренер разглядел почти сразу. Раз за разом он назначал ей дополнительные индивидуальные занятия. Именно тогда мать юной особы заподозрила неладное и обратилась в полицию. На спортсмена надели наручники и отправили под стражу.



Тодд Дедс, сотрудник специального отдела полиции Лос-Анджелеса: «В ходе расследования мы выяснили, что господин Гонсалес долгое время работал в спортзале и имел доступ к большому количеству детей, в том числе к девочкам. Мы очень обеспокоены тем, что среди его воспитанников могут быть еще жертвы насилия».



На жестком диске компьютера Гонсалеса обнаружили десятки порнофильмов с несовершеннолетними. Если вина олимпийского чемпиона будет доказана, его ждет длительное тюремное заключение. Тем временем в клубе, где он работал, надеются восстановить репутацию. Руководители пообещали, что теперь при приеме на работу соискателей будут проверять на детекторе лжи.