Главу вербовочного центра ИГ в Твери приговорили к 6 годам колонии

Точку в деле лидера террористической ячейки Одила Асроркулова поставили в суде Твери. Сыщики доказали, что на протяжении года он вербовал людей в ряды боевиков. Во время обыска дома у него нашли запрещенную литературу и видеоуроки для будущих экстремистов. К счастью, никто из вступивших в ряды террористов не совершил противоправных действий на территории России.
Тонкий психолог и опасный преступник до последнего утверждал, что экстремистом никогда не был и никакого отношения к подпольной ячейке запрещенной в нашей стране группировки «Исламское государство» не имел. Однако сыщикам удалось доказать обратное: Одип Асроркулов занимался активной вербовкой новых последователей в ряды террористов и даже открыл офис в квартире в самом центре Твери. Сегодня суд приговорил Асроркулова к шести годам колонии.
Задержали лидера весной прошлого года в Твери. В той самой арендованной квартире, где и проходили многочисленные встречи с действующими и будущими экстремистами. Стражам порядка даже не пришлось применять оружие. Судя по обстановке, из квартиры сделали общежитие. Группа захвата ворвалась как раз в разгар очередной лекции. В комнате у вербовщиков сотрудники ФСБ нашли экстремистскую литературу, листовки, а также ноутбук и запрещенные видеозаписи — что-то вроде инструкций по подготовке террористов к новым атакам. Все собравшиеся тогда были арестованы.
Как установили следователи, так называемый отбор приверженцев ислама велся через социальные сети и с помощью сарафанного радио. Сначала с новобранцами беседовали, чтобы понять готовность выполнять любые требования. Потом в дело вступали более опытные люди, которые занимались психологической обработкой уроженцев Центральной Азии, а после их готовили к конкретным заданиям — подрывам и терактам. Несколько человек, обученных лично Асроркуловым, все же успели уехать на Ближний Восток и примкнуть к лагерю террористов для участия в боевых действиях на стороне ИГИЛ. Остальные члены ячейки привлечены к административной ответственности и выдворены из России с запретом на повторный въезд.
Задержали лидера весной прошлого года в Твери. В той самой арендованной квартире, где и проходили многочисленные встречи с действующими и будущими экстремистами. Стражам порядка даже не пришлось применять оружие. Судя по обстановке, из квартиры сделали общежитие. Группа захвата ворвалась как раз в разгар очередной лекции. В комнате у вербовщиков сотрудники ФСБ нашли экстремистскую литературу, листовки, а также ноутбук и запрещенные видеозаписи — что-то вроде инструкций по подготовке террористов к новым атакам. Все собравшиеся тогда были арестованы.
Как установили следователи, так называемый отбор приверженцев ислама велся через социальные сети и с помощью сарафанного радио. Сначала с новобранцами беседовали, чтобы понять готовность выполнять любые требования. Потом в дело вступали более опытные люди, которые занимались психологической обработкой уроженцев Центральной Азии, а после их готовили к конкретным заданиям — подрывам и терактам. Несколько человек, обученных лично Асроркуловым, все же успели уехать на Ближний Восток и примкнуть к лагерю террористов для участия в боевых действиях на стороне ИГИЛ. Остальные члены ячейки привлечены к административной ответственности и выдворены из России с запретом на повторный въезд.
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