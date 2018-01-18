Экипаж Николаева утратил лидерство на ралли «Дакар»

Одиннадцатый этап ралли
«Дакар-2018» завершился для российской команды «КамАЗ-мастер» потерями.
Экипаж Эдуарда Николаева опустился на второе место в генеральной классификации зачета грузовиков. Всему виной — ветки деревьев. На этапе в аргентинской пустыне Фьямбала экипаж дважды пробивал колеса.
По словам штурмана команды, в начале и конце спецучастка находилось целое поле сухих деревьев. Они-то и помешали «КамАЗ-мастеру». Напоровшись на ветки, россияне тратили по 7 минут на смену колеса. В итоге экипаж Николаева уступил лидерство аргентинцу Федерико Вильягре.
«Дакар-2018» проходит в труднодоступных районах Перу, Боливии и Аргентины. Финиш намечен на 20 января.
По словам штурмана команды, в начале и конце спецучастка находилось целое поле сухих деревьев. Они-то и помешали «КамАЗ-мастеру». Напоровшись на ветки, россияне тратили по 7 минут на смену колеса. В итоге экипаж Николаева уступил лидерство аргентинцу Федерико Вильягре.
«Дакар-2018» проходит в труднодоступных районах Перу, Боливии и Аргентины. Финиш намечен на 20 января.
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