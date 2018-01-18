Жители тверского села добились остановки строительства коттеджей на берегу Волги

Жители села Мозгово в Тверской области жалуются на «утечку» земли. Особо охраняемую прибрежную территорию отдали под дорогие коттеджи, а дорогу к ним собирались построить прямо на месте дома одного из сельчан. В администрации уверяют, что заповедными земли никогда не были. И только когда в дело вмешались активисты Общероссийского народного фронта, прокуратура Тверской области решила приостановить стройку.

Село Мозгово расположено в очень живописном месте, как бы на полуострове. С одной стороны протекает Волга, с другой — река Дёржа, которые чуть дальше сливаются. Берег здесь всегда считался особо охраняемой зоной, но однажды перестал, превратившись в обычный коммерческий участок. На заповедном берегу стали появляться коттеджи и котлованы. Мозговчане принялись бить во все колокола.



Дмитрий Миронов, координатор центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса: «Существуют различные серые схемы, по которым можно такие охраняемые земли вывести под застройку, и они применяются по всей стране».



После жалоб прокуратура распорядилась стройку приостановить, но что делать дальше, никто не знает. Местные чиновники уверяют, что никаким особым статусом земля не обладала.



Елена Николаева, глава Зубцовского района Тверской области: «Никогда эта земля не была особо охраняемой территорией. Когда она будет такой назначена, тогда будет. Нам рекомендовали провести общественные слушания на этот счет. Они будут в феврале».



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Юрия Кучинского.