Ракетчики подмосковной Власихи искупались в иордани

В подмосковной Власихе начались крещенские купания. В штабе ракетных войск стратегического назначения освятили воду и подготовили иордань. Первыми окунулись, конечно, военные.

Как передает корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, самым первым, кто окунулся в святые воды во Власихе, стал настоятель храма святого Ильи Муромца отец Михаил, в прошлом десантник. В праздничном одеянии он трижды погрузился в купель. Дальше пошли отцы-командиры, военнослужащие ракетных войск стратегического назначения.



Процедуре погружения предшествовал чин освящения воды. Прихожане были рады тому, что отец Михаил окропил их святой водой.



Михаил Васильев, настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН во Власихе: «Так вот мы объясняем простые вещи: то что ты делаешь, служа своему Отечеству, отвлекая время, силы, здоровье, ты этим вкладываешь в свою бессмертную душу. И это ежегодное чудо превращения водопроводной воды в святую может утвердить в вере многих».



