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    Сотрудника Goldman Sachs арестовали за кражу вина у президента банка на $1 млн. алкоголь, аресты, банки, кражи и ограбления. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСотрудника Goldman Sachs арестовали за кражу вина у президента банка на $1 млн

    Сотрудника Goldman Sachs арестовали за кражу вина у президента банка на $1 млн

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    Сотрудника Goldman Sachs арестовали за кражу вина у президента банка на $1 млн

    Сотрудника Goldman Sachs арестовали за кражу вина у президента банка на $1 млн

      Сотрудника банка Goldman Sachs обвиняют в краже у своего босса вина на более чем миллион долларов.

      По информации агентства Bloomberg, пострадавший — сопрезидент банка Дэвид Соломон, известный коллекционер вин. В обязанности его ассистента входило доставлять редкие бутылки в подвал дома своего начальника, но, как выяснилось, донес ассистент далеко не все.

      За два года он умыкнул сотни бутылок, в том числе экземпляры по 20 тысяч долларов. Краденое он перепродавал дилеру. Теперь же арестованному грозит до 10 лет тюрьмы.

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