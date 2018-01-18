Сотрудника Goldman Sachs арестовали за кражу вина у президента банка на $1 млн

Сотрудника банка Goldman Sachs обвиняют в краже у своего босса вина на более чем миллион долларов.

По информации агентства Bloomberg, пострадавший — сопрезидент банка Дэвид Соломон, известный коллекционер вин. В обязанности его ассистента входило доставлять редкие бутылки в подвал дома своего начальника, но, как выяснилось, донес ассистент далеко не все.



За два года он умыкнул сотни бутылок, в том числе экземпляры по 20 тысяч долларов. Краденое он перепродавал дилеру. Теперь же арестованному грозит до 10 лет тюрьмы.