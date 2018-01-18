Инспектор Купер <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер 16+
    •  
    Убийце героя-полицейского Нурбагандова ужесточили наказание. Дагестан, приговоры, суды, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУбийце героя-полицейского Нурбагандова ужесточили наказание

    Убийце героя-полицейского Нурбагандова ужесточили наказание

    2 комментария
    • Фото: Матыцин Валерий / ТАСС
    Убийце <nobr>героя-полицейского</nobr> Нурбагандова ужесточили наказание

    Убийце героя-полицейского Нурбагандова ужесточили наказание

    Убийце <nobr>героя-полицейского</nobr> Нурбагандова ужесточили наказание
    • Фото: Матыцин Валерий / ТАСС

      • Артуру Бекболатову, осужденному за убийство дагестанского полицейского Магомеда Нурбагандова, ужесточили наказание.

      Генеральная прокуратура в своем Telegram-канале сообщила, что одному из убийц дагестанского героя-полицейского ужесточено наказание. Он получил пожизненный срок.

      Генпрокуратура РФ: «Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда РФ согласилась с доводами государственных обвинителей и усилила Бекболатову наказание до пожизненного лишения свободы. Приговор вступил в законную силу».

      Ранее Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Бекболатова к 24 годам с ограничением свободы еще на два года. Прокурор в ходе прений требовал для подсудимого пожизненного срока. После оглашения приговора обвинитель обжаловал решение суда.

      смотретьСоучастник убийства дагестанского полицейского Нурбагандова раскаялся в суде
      Соучастник убийства дагестанского полицейского Нурбагандова раскаялся в суде
      Магомед Нурбагандов был убит боевиками в Дагестане после того, как отказался призвать других полицейских уйти со службы. Вместо этого он произнес: «Работайте, братья».

      Силовики в ходе спецоперации задержали подозреваемых Бекболатова и Джамалутдинова. Остальных участников банды ликвидировали. Дело в отношении Джамалутдинова было вынесено в отдельное производство — он полностью признал вину и получил 17 лет колонии.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru