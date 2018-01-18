Убийце героя-полицейского Нурбагандова ужесточили наказание

Артуру Бекболатову, осужденному за убийство дагестанского полицейского Магомеда Нурбагандова, ужесточили наказание.
Генеральная прокуратура в своем Telegram-канале сообщила, что одному из убийц дагестанского героя-полицейского ужесточено наказание. Он получил пожизненный срок.
Генпрокуратура РФ: «Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда РФ согласилась с доводами государственных обвинителей и усилила Бекболатову наказание до пожизненного лишения свободы. Приговор вступил в законную силу».
Ранее Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Бекболатова к 24 годам с ограничением свободы еще на два года. Прокурор в ходе прений требовал для подсудимого пожизненного срока. После оглашения приговора обвинитель обжаловал решение суда.
Магомед Нурбагандов был убит боевиками в Дагестане после того, как отказался призвать других полицейских уйти со службы. Вместо этого он произнес: «Работайте, братья».
Силовики в ходе спецоперации задержали подозреваемых Бекболатова и Джамалутдинова. Остальных участников банды ликвидировали. Дело в отношении Джамалутдинова было вынесено в отдельное производство — он полностью признал вину и получил 17 лет колонии.
Генпрокуратура РФ: «Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда РФ согласилась с доводами государственных обвинителей и усилила Бекболатову наказание до пожизненного лишения свободы. Приговор вступил в законную силу».
Ранее Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Бекболатова к 24 годам с ограничением свободы еще на два года. Прокурор в ходе прений требовал для подсудимого пожизненного срока. После оглашения приговора обвинитель обжаловал решение суда.
Магомед Нурбагандов был убит боевиками в Дагестане после того, как отказался призвать других полицейских уйти со службы. Вместо этого он произнес: «Работайте, братья».
Силовики в ходе спецоперации задержали подозреваемых Бекболатова и Джамалутдинова. Остальных участников банды ликвидировали. Дело в отношении Джамалутдинова было вынесено в отдельное производство — он полностью признал вину и получил 17 лет колонии.
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