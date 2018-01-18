Инспектор Купер <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер 16+
    •  
    Появление платной раздевалки возмутило родителей учеников уральской гимназии. дети и подростки, Екатеринбург, скандалы, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПоявление платной раздевалки возмутило родителей учеников уральской гимназии

    Появление платной раздевалки возмутило родителей учеников уральской гимназии

    2 комментария
    Появление платной раздевалки возмутило родителей учеников уральской гимназии

    Появление платной раздевалки возмутило родителей учеников уральской гимназии

    Появление платной раздевалки возмутило родителей учеников уральской гимназии

      Гардероб для состоятельных учеников появился в гимназии Екатеринбурга. Желающие пользоваться раздевалкой повышенной комфортности должны платить. Сумма в месяц выходит небольшая. Но тут дело не в цене. Некоторые родители усмотрели в этом дискриминацию и обратились в прокуратуру.

      Родители заявили, что учеников якобы делят на богатых и бедных: одним — тесную, но зато бесплатную раздевалку, другим — просторный гардероб с обслуживанием за 150 рублей в месяц. Скандал дошел даже до уполномоченного по правам ребенка. Некоторые из родителей заявили, что детей едва ли не вынуждают пользоваться школьной услугой, ведь в обычных раздевалках то давка, то нет свободных мест.

      Евгений Жабреев, председатель уральского родительского комитета: «Это ведь не только в этих деньгах вся основа, на самом деле платится ведь и за все остальное. Если суммировано все посчитать, это будут баснословные деньги. На количество учеников — это большие миллионы, которые зарабатывает образовательное учреждение. Если родители платят за охрану так называемую, зачем им платить за платный гардероб?»

      Как выяснилось, далеко не все так думают. Да и вообще — платный гардероб инициатива самих родителей, работает он уже несколько лет и раньше якобы никто не жаловался.

      Подробности — в видеоматериале.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru