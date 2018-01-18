Появление платной раздевалки возмутило родителей учеников уральской гимназии

Гардероб для состоятельных учеников появился в гимназии Екатеринбурга. Желающие пользоваться раздевалкой повышенной комфортности должны платить. Сумма в месяц выходит небольшая. Но тут дело не в цене. Некоторые родители усмотрели в этом дискриминацию и обратились в прокуратуру.

Родители заявили, что учеников якобы делят на богатых и бедных: одним — тесную, но зато бесплатную раздевалку, другим — просторный гардероб с обслуживанием за 150 рублей в месяц. Скандал дошел даже до уполномоченного по правам ребенка. Некоторые из родителей заявили, что детей едва ли не вынуждают пользоваться школьной услугой, ведь в обычных раздевалках то давка, то нет свободных мест.



Евгений Жабреев, председатель уральского родительского комитета: «Это ведь не только в этих деньгах вся основа, на самом деле платится ведь и за все остальное. Если суммировано все посчитать, это будут баснословные деньги. На количество учеников — это большие миллионы, которые зарабатывает образовательное учреждение. Если родители платят за охрану так называемую, зачем им платить за платный гардероб?»



Как выяснилось, далеко не все так думают. Да и вообще — платный гардероб инициатива самих родителей, работает он уже несколько лет и раньше якобы никто не жаловался.



Подробности — в видеоматериале.