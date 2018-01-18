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    Шестеро российских теннисистов покидают Australian Open после второго круга

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    • Фото: Jason Heidrich / Icon Sportswire / ТАСС
    Шестеро российских теннисистов покидают Australian Open после второго круга

    Шестеро российских теннисистов покидают Australian Open после второго круга

    Шестеро российских теннисистов покидают Australian Open после второго круга
  • Фото: Jason Heidrich / Icon Sportswire / ТАСС

    • Сразу шестеро российских теннисистов не смогли пробиться в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису в одиночном разряде. Ракетки вынуждены зачехлить Елена Веснина, Екатерина Александрова, Анастасия Павлюченкова, Карен Хачанов, Даниил Медведев и Евгений Донской.

    Елена Веснина, посеянная на турнире под 16-м номером, свой матч второго круга проиграла японке Наоми Осаке. Матч продолжался 1 час 37 минут — 6:7 (4:7), 2:6.

    Екатерина Александрова уступила 17-му номеру посева — американке Мэдисон Киз. Встреча длилась всего 41 минуту — 0:6, 1:6.

    Карен Хачанов проиграл аргентинцу Хуану Мартину Дель Потро, посеянному на турнире под 12-м номером. Россиянин смог взять у соперника лишь один сет — 4:6, 6:7 (4:7), 7:6 (7:0), 4:6. Матч продолжался 3 часа 46 минут.

    Даниил Медведев проиграл представителю Южной Кореи Чон Хёну. Навязать борьбу сопернику россиянин смог лишь в первом сете, а два других отдал почти без сопротивления — 6:7 (4:7), 1:6, 1:6. Матч продолжался 1 час 59 минут.

    Евгений Донской проиграл итальянцу Фабио Фоньини. Россиянин смог одолеть соперника в первой партии, но в трех других итальянский теннисист оказался сильнее — 6:2, 3:6, 4:6, 1:6. Матч продолжался 2 часа 22 минуты.

    Сегодня же из борьбы в парном разряде в первом круге выбыла россиянка Дарья Касаткина, выступавшая вместе с представительницей Австралии Дарьей Гавриловой. Они проиграли американскому дуэту Дженнифер Брэди/Ваня Кинг со счетом 4:6, 1:6.

    Днем ранее из борьбы в одиночном разряде также выбыла Анастасия Павлюченкова, проигравшая во втором круге украинке Катерине Бондаренко.

    Из россиян в третий круг турнира пробились Мария Шарапова и Андрей Рублёв. Ближайший соперник Рублёва — болгарин Грегор Димитров, Шарапова сыграет с немкой Анжеликой Кербер.

    В парном разряде во второй круг вышли Екатерина Макарова и Елена Веснина, а также еще одна россиянка Алла Кудрявцева, выступающая в паре с Михаэлой Крайичек (Нидерланды).

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