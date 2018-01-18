Экраны вместо окон могут появиться в поездах московского метро

В новых поездах московского метро могут появиться информационные экраны вместо стекол в вагонах.
Как сообщил Агентству городских новостей «Москва» коммерческий директор по развитию городского транспорта «Трансмашхолдинга» Андрей Васильев, компания разрабатывает возможность интеграции информационных экранов в стекла вагонов новых поездов метро.
Андрей Васильев: «В поезде „Москва“ уже применяется тач-экран. Мы размышляем над тем, каким образом использовать оконные и дверные стекла в вагонах. Конкретная технология пока не выбрана, потому что их множество: начиная с проекции информации на стекло, заканчивая интеграцией экранов в сами стекла. Пока это достаточно дорого, а так как мы говорим о массовом транспорте, велика вероятность, что это появится не завтра, но мы рассматриваем все возможности».
Он отметил, что на такие экраны можно будет, например, проецировать улицы города, под которыми проезжает вагон.
Андрей Васильев: «Можно разбавить это какой-то справочной информацией о магазинах и ресторанах или исторической справочной информацией. Чтобы, перемещаясь в метрополитене, вы могли поступать так, как порой делаете в автобусе: это интересное место — выйду на следующей станции и посмотрю».
Андрей Васильев: «В поезде „Москва“ уже применяется тач-экран. Мы размышляем над тем, каким образом использовать оконные и дверные стекла в вагонах. Конкретная технология пока не выбрана, потому что их множество: начиная с проекции информации на стекло, заканчивая интеграцией экранов в сами стекла. Пока это достаточно дорого, а так как мы говорим о массовом транспорте, велика вероятность, что это появится не завтра, но мы рассматриваем все возможности».
Он отметил, что на такие экраны можно будет, например, проецировать улицы города, под которыми проезжает вагон.
Андрей Васильев: «Можно разбавить это какой-то справочной информацией о магазинах и ресторанах или исторической справочной информацией. Чтобы, перемещаясь в метрополитене, вы могли поступать так, как порой делаете в автобусе: это интересное место — выйду на следующей станции и посмотрю».
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