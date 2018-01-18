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    В Подмосковье в пяти авариях столкнулись 13 автомобилей

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    • Фото: Андрей Трофимов /vk.com
    В Подмосковье в пяти авариях столкнулись 13 автомобилей

    В Подмосковье в пяти авариях столкнулись 13 автомобилей

    В Подмосковье в пяти авариях столкнулись 13 автомобилей
  • Фото: Андрей Трофимов /vk.com

    • В Московской области на трассе «Дон» одновременно произошло пять аварий с участием 13 автомобилей.

    По данным полиции, все аварии произошли утром в четверг в Ступинском районе на участке с 94-го по 96-й км.

    ГУ МВД по Московской области: «В период с 08:45 до 09:10 мск произошло пять ДТП, в результате которых повреждено 13 автомобилей».

    По предварительным данным, пострадали три человека. Все трое находились в маршрутке, которая столкнулась с KIA около 09:00. Движение на этом участке автодороги в Ступинском районе затруднено, сообщает ТАСС.

    Ранее сегодня в транспортном комплексе Москвы автомобилистов попросили пересесть из-за снегопада на общественный транспорт. Также водителям напомнили о необходимости соблюдать ПДД, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений, не парковать машины вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций.

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