В Подмосковье в пяти авариях столкнулись 13 автомобилей

В Московской области на трассе «Дон» одновременно произошло пять аварий с участием 13 автомобилей.
По данным полиции, все аварии произошли утром в четверг в Ступинском районе на участке с 94-го по 96-й км.
ГУ МВД по Московской области: «В период с 08:45 до 09:10 мск произошло пять ДТП, в результате которых повреждено 13 автомобилей».
По предварительным данным, пострадали три человека. Все трое находились в маршрутке, которая столкнулась с KIA около 09:00. Движение на этом участке автодороги в Ступинском районе затруднено, сообщает ТАСС.
Ранее сегодня в транспортном комплексе Москвы автомобилистов попросили пересесть из-за снегопада на общественный транспорт. Также водителям напомнили о необходимости соблюдать ПДД, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений, не парковать машины вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций.
ГУ МВД по Московской области: «В период с 08:45 до 09:10 мск произошло пять ДТП, в результате которых повреждено 13 автомобилей».
По предварительным данным, пострадали три человека. Все трое находились в маршрутке, которая столкнулась с KIA около 09:00. Движение на этом участке автодороги в Ступинском районе затруднено, сообщает ТАСС.
Ранее сегодня в транспортном комплексе Москвы автомобилистов попросили пересесть из-за снегопада на общественный транспорт. Также водителям напомнили о необходимости соблюдать ПДД, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений, не парковать машины вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций.
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