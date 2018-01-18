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    Валуев вместе с котом проехал по Крымскому мосту: видео. Валуев, Крым, мосты, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВалуев вместе с котом проехал по Крымскому мосту: видео

    Валуев вместе с котом проехал по Крымскому мосту: видео

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    Валуев вместе с котом проехал по Крымскому мосту: видео

    Валуев вместе с котом проехал по Крымскому мосту: видео

    Валуев вместе с котом проехал по Крымскому мосту: видео

      Депутат Госдумы Николай Валуев проехал на машине по заасфальтированному участку Крымского моста. Эту поездку он совершил в компании кота по кличке Мостик.

      На пилотном участке автодорожной части моста через Керченский пролив длиной 450 метров установили барьерное ограждение и мачты освещения. Работы проводились на передовом участке строительства на острове Тузла.

      Рабочие установили ограждение 1,8 км длиной и 29 мачт освещения. В инфоцентре «Крымский мост» рассказали, что ограждение на мосту — металлическое и двухъярусное. Уровень его удерживающей способности эквивалентен удару легковушки на скорости 100 км/час, а у грузового авто — 71 км/ч. Установленные светильники полностью защищены от воздействия морского климата. Мост будет освещаться натриевыми лампами высокого давления с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом. Всего дорожникам предстоит установить более 76 км барьерного ограждения и более 1000 мачт освещения, передает РИА Новости.

      Первым по этому участку моста проехал за рулем Volkswagen бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев. С собой он взял кота по кличке Мостик. Питомец спокойно сидел на приборной панели во время этой поездки, хотя Валуев и беспокоился, не укачивает ли усатого пассажира. Запись из машины была размещена в Facebook.
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