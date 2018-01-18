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    Участника прорыва блокады Ленинграда впечатлила правдивость трехмерной панорамы. блокада Ленинграда, Великая Отечественная война, ветераны, выставки и музеи, история, Ленинградская область, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУчастника прорыва блокады Ленинграда впечатлила правдивость трехмерной панорамы

    Участника прорыва блокады Ленинграда впечатлила правдивость трехмерной панорамы

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    Участника прорыва блокады Ленинграда впечатлила правдивость трехмерной панорамы

    Участника прорыва блокады Ленинграда впечатлила правдивость трехмерной панорамы

    Участника прорыва блокады Ленинграда впечатлила правдивость трехмерной панорамы

      Сегодня на Пискарёвском кладбище Санкт-Петербурга соберутся сотни людей, чтобы почтить память жертв блокады и тех, кто защищал Ленинград. 75 лет назад Красная армия прорвала кольцо окружения и разгромила группировку вермахта. Масштабные мероприятия пройдут сегодня и в военно-мемориальном комплексе «Невский пятачок», а также в новом музее, где соорудили трехмерную панораму войсковой операции.

      Корреспондент НТВ Николай Булкин прошел по воссозданным окопам вместе с участником тех событий — 93-летним Леонидом Моториным, который 18-летним мальчишкой в составе штурмового взвода лыжной стрелковой бригады прорывал блокаду Ленинграда. Воссозданный в павильоне фрагмент той военной операции — это страшный эпизод его жизни.

      Леонид Моторин, ветеран ВОВ, участник операция «Искра» по прорыву блокады Ленинграда: «Горе, боль души… Все это тяжело вспоминать… В таком аду передвигались поворот за поворотом…»

      Дмитрий Поштаренко, автор трехмерной панорамы «Прорыв»: «Мы изобразили один фрагмент боя… Это не абстрактный героизм, а конкретный».

      Леонид Моторин: «Самое тяжелое было на гору залезть — они ее водой поливали».

      Обледеневшим крутой берег панорамы делает специальный клеевой состав. Танк БТ-5, как и самолет, воссоздали из тонкого листа металла и фанеры, фигуры солдат — гипсовые. Но не все здесь макеты, очень многое было найдено поисковиками непосредственно на легендарном плацдарме «Невский пятачок».

      Картину прорыва создавали по хронике и историческим снимкам. По словам ветерана, получилось очень правдиво.

      Подробности — в сюжете.

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