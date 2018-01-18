Призывы к борьбе с «российской пропагандой» встретили отпор в Европарламенте

В Европейском парламенте вновь заговорили о российской угрозе. На этот раз — информационной. Первое в этом году заседание депутаты посвятили обсуждению борьбы с «пропагандой и дезинформации Кремля», которой, несмотря на усилия Брюсселя, доверяют все больше европейцев. Впрочем, нашлись и те, кто предложил депутатам задуматься о свободе слова в собственной прессе.
Борьба с «российской пропагандой» — излюбленная тема для депутатов Европарламента.
Эстебан Гонзалес, депутат Европарламента: «Во время недавнего референдума в Каталонии почти 5000 ботов распространяли фальшивые новости для испанских пользователей. Российские СМИ в Испании показывали танки, которые двигались в сторону Барселоны! Никто больше не показывал танки!»
Какой канал показывал и где, уже не так важно. Важно другое — вся проблема в том, что, по мнению европейских депутатов, у России слишком много денег на пропаганду, и вообще, это как новое эффективное военное оружие, на которое у Европы нет средств.
Эстебан Гонзалес: «Кремль ежегодно выделяет 1 млрд евро на свои СМИ и создание поддельных аккаунтов в соцсетях для распространения фейковых новостей в мире и Европе. А у Евросоюза 1 миллион в бюджете и рабочая группа из 17 человек, которые борются с этой машиной. Мы находимся в очень уязвимом положении».
Некоторые парламентарии были вынуждены признать, что российская пропаганда настолько эффективна, что новостям из Москвы европейцы верят охотнее своих средств массовой информации. А это уже провал на всем информационном фронте, ответственность за который несет Еврокомиссия.
Джулиан Кинг, еврокомиссар по вопросам безопасности: «Если изучить соцопросы, в которых измеряется, сколько людей доверяет очевидной дезинформации прокремлевских СМИ, то придется, к сожалению, признать, что российская дезинформация может быть очень эффективной. И именно поэтому нам придется удвоить свои усилия по опровержению этой пропаганды».
Иоанн Мирче Паску, вице-президент Европарламента: «Вы правы. Если мы не будем уделять этому должного внимания, то сфабрикованные новости станут правдой, а правда — сфабрикованными новостями».
Удивительно, но именно эти слова европейского комиссара по вопросам безопасности вызвали неоднозначную реакцию парламентариев. По их мнению, Джулиан Кинг только подливает масла в огонь, потому как само по себе выражение «сфабрикованные новости» двусмысленное и может быть использовано как пропаганда само по себе — в целях цензуры.
Януш Корвин-Микке, депутат Европарламента: «Я очень внимательно слушал эту дискуссию и поймал себя на мысли, что нахожусь на заседании ЦК компартии Советского Союза и слышу те же лозунги, что и в годы советской власти: „Нам надо бороться с врагами нашей социалистической демократии“. Мне кажется, что я вернулся в прошлое. Повсюду, по всей Европе мы постоянно слышим одну ложь».
Стив Брюа, депутат Европарламента: «Если Евросоюз хочет бороться с дезинформацией, то лучше ему начать с себя, с решения проблем в собственном доме. Россия — это очень удобный для Евросоюза козел отпущения, вы попросту не допускаете, что кто-то может иметь позицию, отличающуюся от вашей».
В результате дискуссию быстро свернули. Никаких деклараций принимать не стали. Посетовали в очередной раз, что у бедных европейцев ни на что нет денег и вообще надо начинать вести с Россией конструктивный диалог. Еще было решено активизировать издание в Брюсселе информационного бюллетеня о деятельности ЕС на русском языке и распространять его исключительно среди российских журналистов.
Эстебан Гонзалес, депутат Европарламента: «Во время недавнего референдума в Каталонии почти 5000 ботов распространяли фальшивые новости для испанских пользователей. Российские СМИ в Испании показывали танки, которые двигались в сторону Барселоны! Никто больше не показывал танки!»
Какой канал показывал и где, уже не так важно. Важно другое — вся проблема в том, что, по мнению европейских депутатов, у России слишком много денег на пропаганду, и вообще, это как новое эффективное военное оружие, на которое у Европы нет средств.
Эстебан Гонзалес: «Кремль ежегодно выделяет 1 млрд евро на свои СМИ и создание поддельных аккаунтов в соцсетях для распространения фейковых новостей в мире и Европе. А у Евросоюза 1 миллион в бюджете и рабочая группа из 17 человек, которые борются с этой машиной. Мы находимся в очень уязвимом положении».
Некоторые парламентарии были вынуждены признать, что российская пропаганда настолько эффективна, что новостям из Москвы европейцы верят охотнее своих средств массовой информации. А это уже провал на всем информационном фронте, ответственность за который несет Еврокомиссия.
Джулиан Кинг, еврокомиссар по вопросам безопасности: «Если изучить соцопросы, в которых измеряется, сколько людей доверяет очевидной дезинформации прокремлевских СМИ, то придется, к сожалению, признать, что российская дезинформация может быть очень эффективной. И именно поэтому нам придется удвоить свои усилия по опровержению этой пропаганды».
Иоанн Мирче Паску, вице-президент Европарламента: «Вы правы. Если мы не будем уделять этому должного внимания, то сфабрикованные новости станут правдой, а правда — сфабрикованными новостями».
Удивительно, но именно эти слова европейского комиссара по вопросам безопасности вызвали неоднозначную реакцию парламентариев. По их мнению, Джулиан Кинг только подливает масла в огонь, потому как само по себе выражение «сфабрикованные новости» двусмысленное и может быть использовано как пропаганда само по себе — в целях цензуры.
Януш Корвин-Микке, депутат Европарламента: «Я очень внимательно слушал эту дискуссию и поймал себя на мысли, что нахожусь на заседании ЦК компартии Советского Союза и слышу те же лозунги, что и в годы советской власти: „Нам надо бороться с врагами нашей социалистической демократии“. Мне кажется, что я вернулся в прошлое. Повсюду, по всей Европе мы постоянно слышим одну ложь».
Стив Брюа, депутат Европарламента: «Если Евросоюз хочет бороться с дезинформацией, то лучше ему начать с себя, с решения проблем в собственном доме. Россия — это очень удобный для Евросоюза козел отпущения, вы попросту не допускаете, что кто-то может иметь позицию, отличающуюся от вашей».
В результате дискуссию быстро свернули. Никаких деклараций принимать не стали. Посетовали в очередной раз, что у бедных европейцев ни на что нет денег и вообще надо начинать вести с Россией конструктивный диалог. Еще было решено активизировать издание в Брюсселе информационного бюллетеня о деятельности ЕС на русском языке и распространять его исключительно среди российских журналистов.
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