Инспектор Купер <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер 16+
    •  
    Объявлена награда в 1 млн рублей за информацию об убийстве в Оренбурге бизнесмена и его сына. Оренбург, дети и подростки, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОбъявлена награда в 1 млн рублей за информацию об убийстве в Оренбурге бизнесмена и его сына

    Объявлена награда в 1 млн рублей за информацию об убийстве в Оренбурге бизнесмена и его сына

    1 комментарий
    Объявлена награда в 1 млн рублей за информацию об убийстве в Оренбурге бизнесмена и его сына

    Объявлена награда в 1 млн рублей за информацию об убийстве в Оренбурге бизнесмена и его сына

    Объявлена награда в 1 млн рублей за информацию об убийстве в Оренбурге бизнесмена и его сына

      В Оренбургской области полиция объявила награду в 1 миллион рублей за информацию об убийце местного бизнесмена и его сына.

      УМВД РФ по Оренбургской области: «Сотрудники полиции призывают граждан сообщить в полицию любую информацию, которая позволит установить местонахождение лиц, совершивших двойное убийство. За информацию, которая позволит установить местонахождение лиц, совершивших преступление, объявлено вознаграждение в 1 млн рублей».

      Двойное убийство произошло в среду утром на улице Карагандинской. Неизвестные напали на 35-летнего бизнесмена и его 7-летнего сына в его машине, когда отец собирался везти мальчика в школу. От полученных ножевых ранений мужчина умер на месте, а ребенок скончался в машине скорой помощи.

      смотретьВ Оренбурге зарезали местного бизнесмена и его 7-летнего сына
      В Оренбурге зарезали местного бизнесмена и его 7-летнего сына
      Убитого звали Денис Чернов, он занимался оценкой пострадавших в ДТП автомобилей и жил в соседнем с местом происшествия доме. В качестве версий мотива преступления следователи рассматривают работу Чернова или личные счеты. Не исключается также версия, что преступники пытались угнать дорогой автомобиль предпринимателя. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела об убийстве.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru