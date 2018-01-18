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    Москву из-за снегопада парализовали 8-балльные пробки

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    • Фото: РИА Новости, Евгений Биятов
    Москву <nobr>из-за</nobr> снегопада парализовали <nobr>8-балльные</nobr> пробки

    Москву из-за снегопада парализовали 8-балльные пробки

    Москву <nobr>из-за</nobr> снегопада парализовали <nobr>8-балльные</nobr> пробки
  • Фото: РИА Новости, Евгений Биятов

    • Пробки на столичных дорогах к 9:00 утра достигли 8 баллов. По прогнозам экспертов сервиса «Яндекс. Пробки», улучшения дорожной ситуации стоит ожидать лишь после 11:00.

    Серьезные заторы наблюдаются на шоссе Энтузиастов, Рязанском и Волгоградском проспектах. МКАД загружен на юге по внутренней стороне, а также на востоке и северо-западе по обеим сторонам. Низкие скорости на ТТК также отмечены на северо-западе по обеим сторонам, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса Москвы.

    Этой ночью в Москве выпало 2 мм осадков. Сегодня морозная погода сохранится. Днем температура воздуха поднимется до минус 3–5 градусов, временами будет идти снег. Ожидается, что в течение дня выпадет еще около 3 мм осадков. Скорость ветра при порывах будет достигать 12–17 метров в секунду. Желтый уровень погодной опасности сохраняется, добавили в Гидрометцентре.

    Из-за снегопада автомобилистов попросили пересесть на общественный транспорт. Также водителям напомнили о необходимости соблюдать ПДД, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений, не парковать машины вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций.

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