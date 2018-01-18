Москву из-за снегопада парализовали 8-балльные пробки

Пробки на столичных дорогах к 9:00 утра достигли 8 баллов. По прогнозам экспертов сервиса «Яндекс. Пробки», улучшения дорожной ситуации стоит ожидать лишь после 11:00.
Серьезные заторы наблюдаются на шоссе Энтузиастов, Рязанском и Волгоградском проспектах. МКАД загружен на юге по внутренней стороне, а также на востоке и северо-западе по обеим сторонам. Низкие скорости на ТТК также отмечены на северо-западе по обеим сторонам, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса Москвы.
Этой ночью в Москве выпало 2 мм осадков. Сегодня морозная погода сохранится. Днем температура воздуха поднимется до минус 3–5 градусов, временами будет идти снег. Ожидается, что в течение дня выпадет еще около 3 мм осадков. Скорость ветра при порывах будет достигать 12–17 метров в секунду. Желтый уровень погодной опасности сохраняется, добавили в Гидрометцентре.
Из-за снегопада автомобилистов попросили пересесть на общественный транспорт. Также водителям напомнили о необходимости соблюдать ПДД, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений, не парковать машины вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Этой ночью в Москве выпало 2 мм осадков. Сегодня морозная погода сохранится. Днем температура воздуха поднимется до минус 3–5 градусов, временами будет идти снег. Ожидается, что в течение дня выпадет еще около 3 мм осадков. Скорость ветра при порывах будет достигать 12–17 метров в секунду. Желтый уровень погодной опасности сохраняется, добавили в Гидрометцентре.
Из-за снегопада автомобилистов попросили пересесть на общественный транспорт. Также водителям напомнили о необходимости соблюдать ПДД, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений, не парковать машины вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций.
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