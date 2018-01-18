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    В Подмосковье пьяный водитель легковушки протаранил 12 машин. ДТП, Московская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Подмосковье пьяный водитель легковушки протаранил 12 машин

    В Подмосковье пьяный водитель легковушки протаранил 12 машин

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    В Подмосковье пьяный водитель легковушки протаранил 12 машин

    В Подмосковье пьяный водитель легковушки протаранил 12 машин

    В Подмосковье пьяный водитель легковушки протаранил 12 машин

      Инцидент произошел в городе Видное. На бульваре Зеленые Аллеи водитель легкового автомобиля протаранил 12 машин.

      По предварительным данным, в результате аварии пострадавших нет. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, полиция начала проверку, обстоятельства аварии устанавливаются.

      По данным СМИ, ДТП случилось в ночь на 18 января. Нетрезвый водитель протаранил от 10 до 12 автомобилей и въехал в забор. Автомобилист был задержан. В Сети появилось видео происшествия. Кадры под названием «неадекватная водительница» разместил один из пользователей YouTube. На записи видно, как в одном из дворов темная легковушка «толкает» припаркованные автомобили.

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