В Перми открыли школу после массовой резни

Пермская школа №127, в которой в понедельник подростки напали с холодным оружием на учеников младших классов, возобновила работу.
Как сообщает корреспондент РИА Новостии, занятия в школе начались в 8 утра по местному времени (6:00 мск). Дети пришли на уроки в сопровождении взрослых. На входе в учреждение, помимо привычного охранника, работали также представители ЧОП. Большинство учителей и родителей от комментариев отказываются.
Мама одной из пятиклассниц: «Моей дочери понадобилась психологическая помощь. Она, к счастью, не видела произошедшего, но слышала. Теперь боится. Мы обратились к психологу. Сами тоже очень переживаем. До сих пор не по себе, очень страшно. Сегодня вот впервые за долгое время сама привела ребенка в школу. Обычно она сама добирается. Мне пришлось скорректировать свой рабочий график».
Поножовщина в школе произошла утром 15 января. Вооруженные ножами десятиклассник и бывший ученик ворвались в класс и напали на детей. Пострадали 15 человек, в том числе четвероклассники и учительница.
В настоящее время участники нападения — бывший ученик школы Лев Биджаков и десятиклассник Александр Буслидзе — остаются под контролем врачей. Подростки заявили, что хотели прославиться и долго готовились к нападению. После атаки они собирались убить друг друга.
Мама одной из пятиклассниц: «Моей дочери понадобилась психологическая помощь. Она, к счастью, не видела произошедшего, но слышала. Теперь боится. Мы обратились к психологу. Сами тоже очень переживаем. До сих пор не по себе, очень страшно. Сегодня вот впервые за долгое время сама привела ребенка в школу. Обычно она сама добирается. Мне пришлось скорректировать свой рабочий график».
Поножовщина в школе произошла утром 15 января. Вооруженные ножами десятиклассник и бывший ученик ворвались в класс и напали на детей. Пострадали 15 человек, в том числе четвероклассники и учительница.
В настоящее время участники нападения — бывший ученик школы Лев Биджаков и десятиклассник Александр Буслидзе — остаются под контролем врачей. Подростки заявили, что хотели прославиться и долго готовились к нападению. После атаки они собирались убить друг друга.
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