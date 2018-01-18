Радиоактивный газ нашли в психоневрологическом интернате в Кузбассе

На территории психоневрологического интерната в Мариинске (Кемеровская область) обнаружили опасное содержание радона.
Повышенное содержание радона выявлено в одном из помещений интерната. В связи с этим, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление Федеральной службы судебных приставов, принято решение приостановить работу помещения на 90 дней.
Интернат признан виновным по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений».
Радон — бесцветный, слегка флюоресцирующий радиоактивный газ. В медицине используется для приготовления радоновых ванн.
Интернат признан виновным по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений».
Радон — бесцветный, слегка флюоресцирующий радиоактивный газ. В медицине используется для приготовления радоновых ванн.
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