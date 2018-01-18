«Гуд лак»: главред RT посоветовала Европарламенту брать пример с Украины

В Европарламенте на первой в этом году сессии обсудили влияние «российской пропаганды».
Под этим выражением в Европе понимают «выделение средств на дезинформацию и распространение ложных новостей». В этом российские СМИ обвинил один из депутатов Джулиан Кинг. На борьбу с «проблемой» требуют выделить круглую сумму — миллион евро.
На заседании также предложили создать новый канал — Europe Today. На эту инициативу уже ответила главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она пожелала Европарламенту «Гуд лак» в запуске нового медиа и заметила, что на Украине подобный канал просуществовал всего два года.
Впрочем, реальную угрозу от российских СМИ в Европе видят не все евродепутаты. В парламенте нашлись и те, кто не считает странным успех российских медиа.
На тематику первой сессии отреагировали и в Совете Федерации. Там заявили, что в случае давления на российские СМИ со стороны Евросоюза Москва примет ответные меры.
На заседании также предложили создать новый канал — Europe Today. На эту инициативу уже ответила главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она пожелала Европарламенту «Гуд лак» в запуске нового медиа и заметила, что на Украине подобный канал просуществовал всего два года.
Впрочем, реальную угрозу от российских СМИ в Европе видят не все евродепутаты. В парламенте нашлись и те, кто не считает странным успех российских медиа.
На тематику первой сессии отреагировали и в Совете Федерации. Там заявили, что в случае давления на российские СМИ со стороны Евросоюза Москва примет ответные меры.
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