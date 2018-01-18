Набравший лишние килограммы Трамп рассказал о физических нагрузках

Дональд Трамп заявил, что получает немалую физическую нагрузку, и согласился меньше есть.
Комментируя итоги медосмотра, хозяин Белого дома подчеркнул, что ему приходится много ходить и бегать.
Дональд Трамп, президент США: «Я делаю упражнения. То есть я хожу, я делаю это, делаю то. Я добегаю до соседнего здания. У меня больше физических нагрузок, чем многие думают».
Также Трамп играет в гольф, но предпочитает передвигаться по полю на гольфкаре. Объясняя отказ от ходьбы во время игры, президент США отметил, что просто не хочет терять время.
Кроме того, американский лидер объяснил, почему не занимается в спортзале.
Дональд Трамп, президент США: «Многие ходят в зал и проводят там по два часа в день. Я знаю таких людей. К 55 годам им приходится обращаться к врачам из-за коленей и бедер. У меня этих проблем нет».
При этом Трамп заявил, что готов изменить свой рацион, например, уменьшив порции, передает Reuters.
Напомним, ранее главный врач Белого дома Ронни Джексон рассказал об итогах первой диспансеризации Трампа на президентском посту. По словам медика, у 45-го президента США «отменное здоровье» и нет никаких проблем с головой. А вот похудеть ему не мешало бы — Трампу посоветовали скинуть 5–7 лишних килограммов.
Дональд Трамп, президент США: «Я делаю упражнения. То есть я хожу, я делаю это, делаю то. Я добегаю до соседнего здания. У меня больше физических нагрузок, чем многие думают».
Также Трамп играет в гольф, но предпочитает передвигаться по полю на гольфкаре. Объясняя отказ от ходьбы во время игры, президент США отметил, что просто не хочет терять время.
Кроме того, американский лидер объяснил, почему не занимается в спортзале.
Дональд Трамп, президент США: «Многие ходят в зал и проводят там по два часа в день. Я знаю таких людей. К 55 годам им приходится обращаться к врачам из-за коленей и бедер. У меня этих проблем нет».
При этом Трамп заявил, что готов изменить свой рацион, например, уменьшив порции, передает Reuters.
Напомним, ранее главный врач Белого дома Ронни Джексон рассказал об итогах первой диспансеризации Трампа на президентском посту. По словам медика, у 45-го президента США «отменное здоровье» и нет никаких проблем с головой. А вот похудеть ему не мешало бы — Трампу посоветовали скинуть 5–7 лишних килограммов.
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