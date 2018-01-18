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    Набравший лишние килограммы Трамп рассказал о физических нагрузках

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    Набравший лишние килограммы Трамп рассказал о физических нагрузках

    Набравший лишние килограммы Трамп рассказал о физических нагрузках

    Дональд Трамп заявил, что получает немалую физическую нагрузку, и согласился меньше есть.

    Комментируя итоги медосмотра, хозяин Белого дома подчеркнул, что ему приходится много ходить и бегать.

    Дональд Трамп, президент США: «Я делаю упражнения. То есть я хожу, я делаю это, делаю то. Я добегаю до соседнего здания. У меня больше физических нагрузок, чем многие думают».

    Также Трамп играет в гольф, но предпочитает передвигаться по полю на гольфкаре. Объясняя отказ от ходьбы во время игры, президент США отметил, что просто не хочет терять время.

    Кроме того, американский лидер объяснил, почему не занимается в спортзале.

    Дональд Трамп, президент США: «Многие ходят в зал и проводят там по два часа в день. Я знаю таких людей. К 55 годам им приходится обращаться к врачам из-за коленей и бедер. У меня этих проблем нет».

    При этом Трамп заявил, что готов изменить свой рацион, например, уменьшив порции, передает Reuters.

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    Напомним, ранее главный врач Белого дома Ронни Джексон рассказал об итогах первой диспансеризации Трампа на президентском посту. По словам медика, у 45-го президента США «отменное здоровье» и нет никаких проблем с головой. А вот похудеть ему не мешало бы — Трампу посоветовали скинуть 5–7 лишних килограммов.

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