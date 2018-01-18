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    У полицейского участка в Швеции прогремел мощный взрыв

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    • Фото: @AndreaCaresana / twitter.com
    У полицейского участка в Швеции прогремел мощный взрыв

    У полицейского участка в Швеции прогремел мощный взрыв

    У полицейского участка в Швеции прогремел мощный взрыв
  • Фото: @AndreaCaresana / twitter.com

    • В шведском городе Мальмё мощный взрыв повредил автомобили.

    Неизвестный предмет взорвался во дворе близ полицейского участка в микрорайоне Розенгорд. Как рассказали очевидцы, взрыв был сильным.

    Среди людей пострадавших нет, однако взрывом были повреждены автомобили.

    Сейчас место ЧП оцеплено. На месте работают взрывотехники, передает РИА Новости.

    Отметим, что 7 января взрыв прогремел у станции метро в Стокгольме. Прохожий поднял с земли гранату, которая сдетонировала у него в руках. В результате 60-летний мужчина получил смертельные ранения.

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