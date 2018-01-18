У полицейского участка в Швеции прогремел мощный взрыв

В шведском городе Мальмё мощный взрыв повредил автомобили.
Неизвестный предмет взорвался во дворе близ полицейского участка в микрорайоне Розенгорд. Как рассказали очевидцы, взрыв был сильным.
Среди людей пострадавших нет, однако взрывом были повреждены автомобили.
Сейчас место ЧП оцеплено. На месте работают взрывотехники, передает РИА Новости.
Отметим, что 7 января взрыв прогремел у станции метро в Стокгольме. Прохожий поднял с земли гранату, которая сдетонировала у него в руках. В результате 60-летний мужчина получил смертельные ранения.
Среди людей пострадавших нет, однако взрывом были повреждены автомобили.
Сейчас место ЧП оцеплено. На месте работают взрывотехники, передает РИА Новости.
Отметим, что 7 января взрыв прогремел у станции метро в Стокгольме. Прохожий поднял с земли гранату, которая сдетонировала у него в руках. В результате 60-летний мужчина получил смертельные ранения.
Комментарии