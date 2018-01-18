Сенаторы США призвали обратить внимание на Чайку и Усманова в связи с санкциями

Четыре американских сенатора призвали Белый дом обратить внимание на определенных представителей российской элиты в связи с составлением нового санкционного списка.
В письме, которое составили сенаторы Роджер Уикер, Марк Рубио, Кори Гарднер и Линдси Грэм, говорится, что администрация президента США должна обратить внимание «на отдельных лиц из круга приближенных Владимира Путина». В частности, называется имя генпрокурора РФ Юрия Чайки. Также упоминается бизнесмен Алишер Усманов, который является «один из самых влиятельных олигархов РФ».
Кроме того, сенаторы заявляют, что с нетерпением ждут рассмотрения доклада в рамках реализации закона «О противодействии противникам США посредством санкций» в ближайшие недели, передает «Интерфакс».
Ранее стало известно, что Минфин США до 29 января подготовит доклад о новых антироссийских санкциях. СМИ сообщали, что в новый санкционный список США войдут 50 россиян, в том числе бизнесмены, сотрудничающие с государством, и члены их семей.
В Москве же заявили, что новые ограничительные меры вызывают обеспокоенность. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что ответ на санкции будет дан по принципу взаимности.
Кроме того, сенаторы заявляют, что с нетерпением ждут рассмотрения доклада в рамках реализации закона «О противодействии противникам США посредством санкций» в ближайшие недели, передает «Интерфакс».
Ранее стало известно, что Минфин США до 29 января подготовит доклад о новых антироссийских санкциях. СМИ сообщали, что в новый санкционный список США войдут 50 россиян, в том числе бизнесмены, сотрудничающие с государством, и члены их семей.
В Москве же заявили, что новые ограничительные меры вызывают обеспокоенность. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что ответ на санкции будет дан по принципу взаимности.
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