Супруги <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Супруги 16+
    •  

    Сенаторы США призвали обратить внимание на Чайку и Усманова в связи с санкциями

    1 комментарий
    • Фото: Красильников Станислав , Епихин Андрей / ТАСС
    Сенаторы США призвали обратить внимание на Чайку и Усманова в связи с санкциями

    Сенаторы США призвали обратить внимание на Чайку и Усманова в связи с санкциями

    Сенаторы США призвали обратить внимание на Чайку и Усманова в связи с санкциями
  • Фото: Красильников Станислав , Епихин Андрей / ТАСС

    • Четыре американских сенатора призвали Белый дом обратить внимание на определенных представителей российской элиты в связи с составлением нового санкционного списка.

    В письме, которое составили сенаторы Роджер Уикер, Марк Рубио, Кори Гарднер и Линдси Грэм, говорится, что администрация президента США должна обратить внимание «на отдельных лиц из круга приближенных Владимира Путина». В частности, называется имя генпрокурора РФ Юрия Чайки. Также упоминается бизнесмен Алишер Усманов, который является «один из самых влиятельных олигархов РФ».

    Кроме того, сенаторы заявляют, что с нетерпением ждут рассмотрения доклада в рамках реализации закона «О противодействии противникам США посредством санкций» в ближайшие недели, передает «Интерфакс».

    смотретьМинфин США работает над новыми антироссийскими санкциями
    Минфин США работает над новыми антироссийскими санкциями
    Ранее стало известно, что Минфин США до 29 января подготовит доклад о новых антироссийских санкциях. СМИ сообщали, что в новый санкционный список США войдут 50 россиян, в том числе бизнесмены, сотрудничающие с государством, и члены их семей.

    В Москве же заявили, что новые ограничительные меры вызывают обеспокоенность. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что ответ на санкции будет дан по принципу взаимности.

    Новости по теме

    Санкции против РФ и ответные меры

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru