«Матильду» запретили на Украине

В Госкино Украины сообщили о запрете проката фильма Алексея Учителя «Матильда» по «формальным критериям».
Как рассказал член экспертного совета при Госкино Дмитрий Капранов, над фильмом работал музыкант, который ранее попал в украинский «черный список».
При этом Капранов сравнил фигурантов перечня с нитратами, из-за которых «продукция считается ядовитой», передает ТСН.
Дмитрий Капранов, член экспертного совета при Госкино Украины: «Вот сейчас мы не разрешили прокат „Матильды“ по формальным критериям. Там музыкант, который там все это дело делал. Он в „черном списке“. Наши зрители могут спросить: как так, всего лишь музыкант, а вы запрещаете? А в ответ я могу сказать: вы готовы покупать на базаре арбузы с нитратами? Да, там есть витамины, но там есть и нитраты. Эти люди из „черного списка“ — это нитраты, они есть, значит, продукция считается ядовитой».
При этом фамилию музыканта член экспертного совета называть не стал.
Отметим, что фильм Алексея Учителя «Матильда», в котором рассказывается о взаимоотношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской, оказался в центре скандала еще до выхода в прокат. Депутат Наталья Поклонская подала в Генпрокуратуру 43 жалобы, в которых призывала запретить ленту, утверждая, что она оскорбляет память царя и чувства верующих. Кроме того, сорвать показ ленты в кинотеатрах угрожали радикалы.
На Украине с 2015 года действует «черный список» деятелей культуры из РФ, которые «создают угрозу национальной безопасности». В него попали несколько десятков российских знаменитостей, в том числе Иосиф Кобзон, Олег Газманов, Михаил Боярский и многие другие. При этом список постоянно пополняется новыми фамилиями.
При этом Капранов сравнил фигурантов перечня с нитратами, из-за которых «продукция считается ядовитой», передает ТСН.
Дмитрий Капранов, член экспертного совета при Госкино Украины: «Вот сейчас мы не разрешили прокат „Матильды“ по формальным критериям. Там музыкант, который там все это дело делал. Он в „черном списке“. Наши зрители могут спросить: как так, всего лишь музыкант, а вы запрещаете? А в ответ я могу сказать: вы готовы покупать на базаре арбузы с нитратами? Да, там есть витамины, но там есть и нитраты. Эти люди из „черного списка“ — это нитраты, они есть, значит, продукция считается ядовитой».
При этом фамилию музыканта член экспертного совета называть не стал.
Отметим, что фильм Алексея Учителя «Матильда», в котором рассказывается о взаимоотношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской, оказался в центре скандала еще до выхода в прокат. Депутат Наталья Поклонская подала в Генпрокуратуру 43 жалобы, в которых призывала запретить ленту, утверждая, что она оскорбляет память царя и чувства верующих. Кроме того, сорвать показ ленты в кинотеатрах угрожали радикалы.
На Украине с 2015 года действует «черный список» деятелей культуры из РФ, которые «создают угрозу национальной безопасности». В него попали несколько десятков российских знаменитостей, в том числе Иосиф Кобзон, Олег Газманов, Михаил Боярский и многие другие. При этом список постоянно пополняется новыми фамилиями.
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