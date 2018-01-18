С головой все в порядке: Трамп отличил льва от носорога

Дональд Трамп с точки зрения медицины доказывал право находиться в президентском кресле. Журналисты больше часа не отпускали врача Рони Джексона, который отчитывался о здоровье президента, решившего пройти диспансеризацию.
Настаивал врач на проверке именно психического здоровья — очевидно, желая опровергнуть недавнее скандальное заявление журналиста Майкла Вулфа о том, что Трамп интеллектуально не способен быть главой государства. Врачи, тем не менее, отправили пациента на полный медосмотр и вот что выяснилось.
Возраст 71 год, рост под 190, вес 108 килограммов. Это первая проблема — Трампу не мешало бы похудеть на 5–7 килограммов, нужны физические нагрузки, которыми он пренебрегает. Также желательно перестать запивать гамбургеры колой. Пульс 68 ударов в минуту, давление 122 на 74. Видимо, сказывается, что Трамп, как он сам утверждает, всю жизнь не пьет и не курит, хотя это и вызывает сомнения, учитывая его прошлое.
У президента в прекрасном состоянии легкие, кожа и зубы. Слегка повышен холестерин. Кроме того, врач посетовал, что президент США очень мало спит — всего 5–6 часов в сутки. Но в целом, как сказал медик, 200 лет Трамп, может, и не проживет, но к концу президентского срока подойдет абсолютно здоровым.
Что же касается психики, то Трампу пришлось пройти целый комплекс тестов. Например, отличить на картинках льва, носорога, слона, нарисовать часы, которые показывают определенное время, назвать несколько слов на одну букву, посчитать от ста в обратном порядке, каждый раз вычитая семь. Идеальным считается результат 26 баллов из 30, а Трамп набрал все 30. Так что, как говорят врачи, с головой у него все в порядке.
Возраст 71 год, рост под 190, вес 108 килограммов. Это первая проблема — Трампу не мешало бы похудеть на 5–7 килограммов, нужны физические нагрузки, которыми он пренебрегает. Также желательно перестать запивать гамбургеры колой. Пульс 68 ударов в минуту, давление 122 на 74. Видимо, сказывается, что Трамп, как он сам утверждает, всю жизнь не пьет и не курит, хотя это и вызывает сомнения, учитывая его прошлое.
У президента в прекрасном состоянии легкие, кожа и зубы. Слегка повышен холестерин. Кроме того, врач посетовал, что президент США очень мало спит — всего 5–6 часов в сутки. Но в целом, как сказал медик, 200 лет Трамп, может, и не проживет, но к концу президентского срока подойдет абсолютно здоровым.
Что же касается психики, то Трампу пришлось пройти целый комплекс тестов. Например, отличить на картинках льва, носорога, слона, нарисовать часы, которые показывают определенное время, назвать несколько слов на одну букву, посчитать от ста в обратном порядке, каждый раз вычитая семь. Идеальным считается результат 26 баллов из 30, а Трамп набрал все 30. Так что, как говорят врачи, с головой у него все в порядке.
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