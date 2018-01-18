Австрия присоединилась к противникам антироссийских санкций

О том, что Запад должен пересмотреть свои отношения с Россией, заговорил еще один европейский лидер — канцлер Австрии Себастьян Курц. Он поддержал предложение главы внешнеполитического ведомства Германии Зигмара Габриэля начать поэтапное снятие санкций.
В Европе об отмене санкций говорят чуть ли не с того момента, как эти санкции ввели. Национальное собрание Франции еще два года назад голосовало за отмену санкций. В Германии на пророссийской риторике партия «Альтернатива для Германии» вошла в Бундестаг. Чехия, Болгария, итальянские правые, Венгрия, Словакия и Греция вообще изначально были против санкций. Сербия очень хочет в Евросоюз и ее практически заставляют поддержать санкции, но руководство страны выступает против. И вот к этим странам присоединилась Австрия.
Впрочем, самый молодой глава государства в Европе — австрийский канцлер Себастьян Курц — и раньше высказывался в том же духе: что надо смотреть за ходом выполнения минских договоренностей. И если они будут выполняться, с России можно постепенно санкции снимать.
Италия ежегодно теряет от санкций около 10 миллиардов евро. И эти деньги не крупных предприятий, а, в основном, мелких производителей. Которые, конечно, идут жаловаться своим партиям, которые на этом недовольстве набирают очки. И так почти во всей Европе. Другое дело — единства в соседях по карте нет, передает корреспондент НТВ Алексей Поляков.
Впрочем, самый молодой глава государства в Европе — австрийский канцлер Себастьян Курц — и раньше высказывался в том же духе: что надо смотреть за ходом выполнения минских договоренностей. И если они будут выполняться, с России можно постепенно санкции снимать.
Италия ежегодно теряет от санкций около 10 миллиардов евро. И эти деньги не крупных предприятий, а, в основном, мелких производителей. Которые, конечно, идут жаловаться своим партиям, которые на этом недовольстве набирают очки. И так почти во всей Европе. Другое дело — единства в соседях по карте нет, передает корреспондент НТВ Алексей Поляков.
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