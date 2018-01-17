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    Путин продегустировал медовую пастилу в Коломне

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    Путин продегустировал медовую пастилу в Коломне

    Путин продегустировал медовую пастилу в Коломне

    Владимир Путин во время визита в Коломну попробовал пастилу местного производства.

    Сегодня президент осмотрел выставку проектов создания комфортной городской среды в рамках форума малых городов и исторических поселений. На одном из стендов президент попробовал пастилу, которую делают в Коломне, а также угостил знаменитым лакомством губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.

    Как сообщает ТАСС, для дегустации глава государства выбрал медовый сорт.

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    Также президент вместе с министром ЖКХ Михаилом Менем и Воробьёвым осмотрели стенд министерства строительства и ЖКХ, стенд города Сарапул и стенд Подмосковья. Президенту рассказали, как создается комфортная городская среда в различных регионах страны, а также представили несколько уже реализованных проектов.

    Отметим, что в Коломне производят пастилу по технологиям XIX века. Фабрика расположена в здании, в котором когда-то находилось конфетно-пастильное заведение купца Петра Чуприкова. Оно было основано в 1852 году и считалось лучшей фабрикой сладостей на Коломенском посаде.

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