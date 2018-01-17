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    Адвокат: Янукович намерен вернуться на Украину

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    Адвокат: Янукович намерен вернуться на Украину

    Адвокат: Янукович намерен вернуться на Украину

    Адвокат Виктора Януковича назвал пребывание экс-президента Украины в России временной мерой.

    Виталий Сердюк подчеркнул, что Янукович намерен вернуться на Украину, и выразил надежду на то, что обстоятельства, по которым Янукович уехал, будут «или решены, или отпадут».

    Виталий Сердюк, адвокат Виктора Януковича: «Безусловно, (Янукович) имеет намерение вернуться на Украину. Пребывание на территории РФ является временной, вынужденной мерой».

    Также юрист рассказал, что встречался с экс-президентом Украины во время командировки в РФ «в специально оборудованном для этого помещении». По словам Сердюка, Янукович чувствует себя бодро и оптимистично, передает РИА Новости.

    При этом адвокат подчеркнул, что Янукович находится на территории России на законных основаниях — экс-президент Украины получил временное убежище «в связи с политическим преследованием».

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    Напомним, после смены власти на Украине против бывшего президента было возбуждено несколько уголовных дел. В частности, его обвинили в госизмене и «пособничестве в ведении агрессивной войны и изменении границ территории Украины». Прокуратура требует для Януковича пожизненного заключения.

    Сам же экс-президент категорически отрицает все обвинения. А защита Януковича ранее заявляла, что он не может приехать на допрос на Украину, так как в этом случае его жизни может грозить опасность.

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