Застрявшие в Канкуне россияне объявили бойкот рейсу в Москву

Авиакомпания «Россия» получила разрешение на вылет рейса из мексиканского Канкуна в Москву, но пассажиры бойкотируют рейс.
Авиакомпания «Россия» получила все необходимые разрешения на вылет из Канкуна после задержки, но часть пассажиров отказывается проходить на посадку без фактического подтверждения готовности вылета. Об этом в среду сообщил ТАСС официальный представитель авиакомпании.
Сергей Стариков, официальный представитель авиакомпании «Россия»: «Авиакомпания „Россия“ получила все разрешения на вылет рейса FV5882 из мексиканского города Канкун во Внуково. Регистрация пассажиров закончена. Вылет самолета состоится в ближайшее время. Стоит отметить, что часть пассажиров затребовала у авиакомпании фактическое подтверждение готовности выполнить данный рейс, в противном случае они отказываются пройти в самолет и блокируют доступ к гейту других пассажиров».
Пассажиры сообщают, что из-за протеста вылет задерживается еще на 40 минут.
Напомним, рейс из Канкуна в Москву был задержан накануне вечером по требованию эмиграционного контроля Мексики. На Boeing должны были привезти четверых депортируемых из Мексики граждан Армении. Нарушителей пришлось ждать 4 часа, но когда их доставили, аэропорт не дал разрешение на вылет. Спустя еще 2 часа у пилотов закончился рабочий день, и они отказались взлетать.
Получить разрешение на вылет удалось только на следующий день. До тех пор 500 пассажиров самолета были размещены в гостинице за счет авиакомпании.
Сергей Стариков, официальный представитель авиакомпании «Россия»: «Авиакомпания „Россия“ получила все разрешения на вылет рейса FV5882 из мексиканского города Канкун во Внуково. Регистрация пассажиров закончена. Вылет самолета состоится в ближайшее время. Стоит отметить, что часть пассажиров затребовала у авиакомпании фактическое подтверждение готовности выполнить данный рейс, в противном случае они отказываются пройти в самолет и блокируют доступ к гейту других пассажиров».
Пассажиры сообщают, что из-за протеста вылет задерживается еще на 40 минут.
Напомним, рейс из Канкуна в Москву был задержан накануне вечером по требованию эмиграционного контроля Мексики. На Boeing должны были привезти четверых депортируемых из Мексики граждан Армении. Нарушителей пришлось ждать 4 часа, но когда их доставили, аэропорт не дал разрешение на вылет. Спустя еще 2 часа у пилотов закончился рабочий день, и они отказались взлетать.
Получить разрешение на вылет удалось только на следующий день. До тех пор 500 пассажиров самолета были размещены в гостинице за счет авиакомпании.
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