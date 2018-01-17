Пьяный полицейский на Porsche въехал в забор резиденции Назарбаева

Пьяный офицер полиции попал в ДТП у самой резиденции президента Казахстана в Астане.
Нетрезвый офицер полиции за рулем автомобиля Porsche Cayenne в ночь на четверг врезался в забор резиденции президента Казахстана в Астане. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел Астаны.
Пресс-служба департамента внутренних дел Астаны: «17 января около 3:20 инспектор отдельного специализированного батальона участкового пункта ДВД Астаны старший лейтенант полиции Иманбеков, находясь в нетрезвом состоянии и управляя автомашиной марки Porsche Cayenne, совершил столкновение с опорой забора резиденции „Ак орда“ со стороны улицы Достык».
Сообщается, что владелец машины — командир взвода этого батальона — был в автомобиле вместе с Джумахметовым. Водитель скрылся с места происшествия. В департаменте внутренних дел начали служебное расследование.
Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сейчас находится в Вашингтоне. Накануне он провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом.
Пресс-служба департамента внутренних дел Астаны: «17 января около 3:20 инспектор отдельного специализированного батальона участкового пункта ДВД Астаны старший лейтенант полиции Иманбеков, находясь в нетрезвом состоянии и управляя автомашиной марки Porsche Cayenne, совершил столкновение с опорой забора резиденции „Ак орда“ со стороны улицы Достык».
Сообщается, что владелец машины — командир взвода этого батальона — был в автомобиле вместе с Джумахметовым. Водитель скрылся с места происшествия. В департаменте внутренних дел начали служебное расследование.
Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сейчас находится в Вашингтоне. Накануне он провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом.
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