Правозащитники рассказали о собственной системе гимнастики Улюкаева

Осужденный
экс-министр экономического развития занимается в СИЗО гимнастикой по собственной системе, рассказали в Общественной наблюдательной комиссии.
Осужденный за взятку экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев занимается в СИЗО гимнастикой по собственной системе. Об этом в среду сообщила РИА Новости заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
Ева Меркачева, зампредседателя ОНК: «Улюкаев… в камере занимается гимнастикой. Когда правозащитники спросили, какой именно, загадочно ответил, что он сам разработал комплекс упражнений, который включает в себя элементы китайской гимнастики и других направлений».
Жалоб на условия содержания у Улюкаева нет, добавила Меркачева.
Напомним, Улюкаев приговорен к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей за получение взятки. Экс-министр был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года при получении взятки в 2 миллиона долларов от Сечина, который согласился на оперативный эксперимент. К сумке с деньгами Игорь Сечин приложил корзину с колбасой и вином.
Бывший министр содержится в изоляторе «Кремлевский централ». Как сообщил агентству «Москва» источник в правоохранительных органах, у Улюкаева двое сокамерников — также фигурантов уголовных дел по экономическим преступлениям.
Ева Меркачева, зампредседателя ОНК: «Улюкаев… в камере занимается гимнастикой. Когда правозащитники спросили, какой именно, загадочно ответил, что он сам разработал комплекс упражнений, который включает в себя элементы китайской гимнастики и других направлений».
Жалоб на условия содержания у Улюкаева нет, добавила Меркачева.
Напомним, Улюкаев приговорен к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей за получение взятки. Экс-министр был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года при получении взятки в 2 миллиона долларов от Сечина, который согласился на оперативный эксперимент. К сумке с деньгами Игорь Сечин приложил корзину с колбасой и вином.
Бывший министр содержится в изоляторе «Кремлевский централ». Как сообщил агентству «Москва» источник в правоохранительных органах, у Улюкаева двое сокамерников — также фигурантов уголовных дел по экономическим преступлениям.
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