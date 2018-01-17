Супруги <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Супруги 16+
    •  

    Правозащитники рассказали о собственной системе гимнастики Улюкаева

    3 комментария
    • Фото: Бобылев Сергей / ТАСС
    Правозащитники рассказали о собственной системе гимнастики Улюкаева

    Правозащитники рассказали о собственной системе гимнастики Улюкаева

    Правозащитники рассказали о собственной системе гимнастики Улюкаева
  • Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

    • Осужденный экс-министр экономического развития занимается в СИЗО гимнастикой по собственной системе, рассказали в Общественной наблюдательной комиссии.

    Осужденный за взятку экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев занимается в СИЗО гимнастикой по собственной системе. Об этом в среду сообщила РИА Новости заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

    Ева Меркачева, зампредседателя ОНК: «Улюкаев… в камере занимается гимнастикой. Когда правозащитники спросили, какой именно, загадочно ответил, что он сам разработал комплекс упражнений, который включает в себя элементы китайской гимнастики и других направлений».

    Жалоб на условия содержания у Улюкаева нет, добавила Меркачева.

    смотретьУлюкаев общался с прессой и шутил во время оглашения приговора
    Улюкаев общался с прессой и шутил во время оглашения приговора
    Напомним, Улюкаев приговорен к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей за получение взятки. Экс-министр был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года при получении взятки в 2 миллиона долларов от Сечина, который согласился на оперативный эксперимент. К сумке с деньгами Игорь Сечин приложил корзину с колбасой и вином.

    Бывший министр содержится в изоляторе «Кремлевский централ». Как сообщил агентству «Москва» источник в правоохранительных органах, у Улюкаева двое сокамерников — также фигурантов уголовных дел по экономическим преступлениям.

    Новости по теме

    Дело Улюкаева

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru