Силуанов: Россия должна превратиться во вторую Норвегию

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, при каких условиях Россия может превратиться во вторую Норвегию.
В интервью телеканалу РБК, глава Минфина сказал, что Россия не должна зависеть от колебания цен на нефть, а для этого надо накопить в Фонде национального благосостояния резервы, не задействованные в инфраструктурных проектах, в размере не менее 7 процентов ВВП.
По словам Силуанова, бюджет, расходы которого покрываются из сырьевых доходов, является «катализатором нестабильности», так как именно нем на прежде всего сказывается снижение нефтяных цен.
Антон Силуанов, министр финансов РФ: «Чтобы бюджет перестал быть таким катализатором кризисных явлений, нам необходимо иметь сбалансированный объем бюджета при любых обстоятельствах. Во всяком случае Россия должна превратиться во вторую Норвегию, которая совершенно не чувствовала изменений ценовых колебаний на нефть, которые проходили в прошедшие несколько лет».
По словам Силуанова, бюджет, расходы которого покрываются из сырьевых доходов, является «катализатором нестабильности», так как именно нем на прежде всего сказывается снижение нефтяных цен.
Антон Силуанов, министр финансов РФ: «Чтобы бюджет перестал быть таким катализатором кризисных явлений, нам необходимо иметь сбалансированный объем бюджета при любых обстоятельствах. Во всяком случае Россия должна превратиться во вторую Норвегию, которая совершенно не чувствовала изменений ценовых колебаний на нефть, которые проходили в прошедшие несколько лет».
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