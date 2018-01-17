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    Напавшего на журналистку «Эха Москвы» физика признали шизофреником

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    Напавшего на журналистку «Эха Москвы» физика признали шизофреником

    Напавшего на журналистку «Эха Москвы» физика признали шизофреником

    Напавшего на журналистку «Эха Москвы» физика признали шизофреником

    Психиатрическая экспертиза установила, что Борис Гриц, напавший в октябре прошлого года на журналистку «Эха Москвы», страдал параноидной шизофренией.

    Об этом ТАСС сообщил адвокат потерпевшей Сергей Бадамшин.

    Сергей Бадамшин, адвокат: «В результате экспертизы комиссией установлено, что Гриц страдает параноидной шизофренией с непрерывным типом течения».

    Врачи обнаружили у Грица характерные для шизофрении расстройства в виде бредовых идей и мании преследования. В заключении экспертизы говорится, что в период преступления он был лишен способности осознавать характер содеянного, а в настоящее время не может правильно воспринимать обстоятельства дела и давать показания.

    Отмечается, что сейчас Гриц нуждается в принудительном лечении в медицинском учреждении.

    смотретьПерспективный физик и безработный неудачник: что известно о напавшем на Татьяну Фельгенгауэр
    Перспективный физик и безработный неудачник: что известно о напавшем на Татьяну Фельгенгауэр
    Напомним, 23 октября 2017 года, 48-летний Борис Гриц, гражданин Израиля и России, проник в редакцию «Эха Москвы» на Новом Арбате и ударил Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло. Охрана скрутила нападавшего и передала его полиции. Позднее свой поступок Гриц объяснил тем, что ведущая якобы изнуряла его «телепатическим насилием». Также оказалось, что мужчина жаловался на то, что в течение пяти лет никак не может найти работу.

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