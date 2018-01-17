Напавшего на журналистку «Эха Москвы» физика признали шизофреником

Психиатрическая экспертиза установила, что Борис Гриц, напавший в октябре прошлого года на журналистку «Эха Москвы», страдал параноидной шизофренией.
Об этом ТАСС сообщил адвокат потерпевшей Сергей Бадамшин.
Сергей Бадамшин, адвокат: «В результате экспертизы комиссией установлено, что Гриц страдает параноидной шизофренией с непрерывным типом течения».
Врачи обнаружили у Грица характерные для шизофрении расстройства в виде бредовых идей и мании преследования. В заключении экспертизы говорится, что в период преступления он был лишен способности осознавать характер содеянного, а в настоящее время не может правильно воспринимать обстоятельства дела и давать показания.
Отмечается, что сейчас Гриц нуждается в принудительном лечении в медицинском учреждении.
Напомним, 23 октября 2017 года, 48-летний Борис Гриц, гражданин Израиля и России, проник в редакцию «Эха Москвы» на Новом Арбате и ударил Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло. Охрана скрутила нападавшего и передала его полиции. Позднее свой поступок Гриц объяснил тем, что ведущая якобы изнуряла его «телепатическим насилием». Также оказалось, что мужчина жаловался на то, что в течение пяти лет никак не может найти работу.
Сергей Бадамшин, адвокат: «В результате экспертизы комиссией установлено, что Гриц страдает параноидной шизофренией с непрерывным типом течения».
Врачи обнаружили у Грица характерные для шизофрении расстройства в виде бредовых идей и мании преследования. В заключении экспертизы говорится, что в период преступления он был лишен способности осознавать характер содеянного, а в настоящее время не может правильно воспринимать обстоятельства дела и давать показания.
Отмечается, что сейчас Гриц нуждается в принудительном лечении в медицинском учреждении.
Напомним, 23 октября 2017 года, 48-летний Борис Гриц, гражданин Израиля и России, проник в редакцию «Эха Москвы» на Новом Арбате и ударил Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло. Охрана скрутила нападавшего и передала его полиции. Позднее свой поступок Гриц объяснил тем, что ведущая якобы изнуряла его «телепатическим насилием». Также оказалось, что мужчина жаловался на то, что в течение пяти лет никак не может найти работу.
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