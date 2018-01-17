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    Оператор пообещал восстановить мобильную связь в Донбассе в четверг

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    Оператор пообещал восстановить мобильную связь в Донбассе в четверг

    Оператор пообещал восстановить мобильную связь в Донбассе в четверг

    Компания-оператор связи Vodafone сообщила, что приступила к ремонту поврежденного украинскими силовиками кабеля.

    Специалисты в среду приступили к ремонту кабеля связи, поврежденного накануне во время обстрела украинскими силовиками. Ожидается, что мобильная связь в Донбассе будет восстановлена в четверг, сообщил Комитету Верховной рады по правам человека представитель компании Олег Проживальский.

    Олег Проживальский, директор по корпоративному управлению и контролю «Vodafone-Украина»: «Сегодня наконец огонь прекратили, и под контролем ОБСЕ начались ремонтные работы. Мы надеемся, что завтра в первой половине дня связь будет восстановлена».

    смотретьУкраинские силовики лишили Донбасс мобильной связи
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    Ранее стало известно, что из-за повреждения кабеля более 2 млн жителей самопровозглашенных республик остались без сотовой связи. Сообщалось, что разрешение на ремонт поврежденной линии не дает штаб так называемой АТО.

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