США вооружат Украину комплексами Javelin в течение полугода

США могут предоставить Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin в течение полугода, говорят в украинском Генштабе.
По словам начальника Генштаба вооруженных сил Украины Виктора Муженко, американцы «называют разные сроки — от двух до пяти-шести месяцев». Главное — чтобы получить такое оружие, Украине нужно иметь подготовленные места для его хранения, передает агентство УНИАН.
Виктор Муженко, начальник Генштаба ВСУ: «Все эти вопросы проработаны, у нас уже такие места определены, продолжается их подготовка, и проблем по объектам, где будет храниться такое оружие, у нас не будет. Никто не собирается передавать, отдавать или даже, скажем так, оставлять в бою».
Муженко написал у себя в Facebook, что уже распорядился подготовиться к принятию Javelin на вооружение.
В конце прошлого года США официально подтвердили, что начнут поставки летального оружия на Украину. Как уверяют в Госдепартаменте, такая помощь необходима «для защиты ее суверенитета и отражения агрессий». Речь идет о партии почти на 50 миллионов долларов. Как выяснили американские СМИ, Киев получит 35 пусковых комплексов и 210 противотанковых ракет, и среди них ракеты Javelin, способные поражать бронетехнику и низколетящие вертолеты и самолеты.
В Москве ранее заявили, что этим шагом США фактически поддерживают «партию войны» на Украине. А в ДНР сегодня предупредили, что поставки американских противотанковых комплексов Киеву идет вразрез с минскими соглашениями и может повлечь эскалацию конфликта в Донбассе.
Виктор Муженко, начальник Генштаба ВСУ: «Все эти вопросы проработаны, у нас уже такие места определены, продолжается их подготовка, и проблем по объектам, где будет храниться такое оружие, у нас не будет. Никто не собирается передавать, отдавать или даже, скажем так, оставлять в бою».
Муженко написал у себя в Facebook, что уже распорядился подготовиться к принятию Javelin на вооружение.
В конце прошлого года США официально подтвердили, что начнут поставки летального оружия на Украину. Как уверяют в Госдепартаменте, такая помощь необходима «для защиты ее суверенитета и отражения агрессий». Речь идет о партии почти на 50 миллионов долларов. Как выяснили американские СМИ, Киев получит 35 пусковых комплексов и 210 противотанковых ракет, и среди них ракеты Javelin, способные поражать бронетехнику и низколетящие вертолеты и самолеты.
В Москве ранее заявили, что этим шагом США фактически поддерживают «партию войны» на Украине. А в ДНР сегодня предупредили, что поставки американских противотанковых комплексов Киеву идет вразрез с минскими соглашениями и может повлечь эскалацию конфликта в Донбассе.
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