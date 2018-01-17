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    Московские врачи помогли годовалой девочке из Сирии победить рак. дети и подростки, медицина, онкологические заболевания, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМосковские врачи помогли годовалой девочке из Сирии победить рак

    Московские врачи помогли годовалой девочке из Сирии победить рак

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    Московские врачи помогли годовалой девочке из Сирии победить рак

    Московские врачи помогли годовалой девочке из Сирии победить рак

    Московские врачи помогли годовалой девочке из Сирии победить рак

      Московские врачи спасли жизнь годовалой сирийской девочки. Марию Махмуд привезли на лечение в Москву в феврале прошлого года. У ребенка был рак сетчатки глаза, болезнь прогрессировала, а на родине медики не могли ей помочь.

      Мария стала самым маленьким пациентом, доставленным на лечение в Россию из Сирии. Ей провели сложнейшую операцию по удалению злокачественной опухоли и курс восстановительной терапии. Теперь она может видеть, хотя еще год назад о восстановлении зрения никто вообще не думал. Из-за прогрессирующей ретинобластомы под угрозой была жизнь маленькой девочки.

      Первые признаки ретинобластомы — рака сетчатки глаза — сирийские врачи нашли в 4 месяца Марии. Пытались лечить, но опухоль росла с каждым днем. Получить помощь на Родине Маша не могла: после войны в Сирии острая нехватка лекарств, да и технологии, по которым лечат врачи, устарели.

      В прошлом году семья девочки попросила помощи у российских военных. Марию привезли в московский центр детской онкологии и гематологии. Здесь ее лечили инновационным методом внутриартериальной химиотерапии. Благодаря этому зрение Марии сохранили на 80%.

      Сейчас девочка выглядит здоровой и ничем не отличается от других малышей. Разве что на месте пораженного опухолью глаза — современный протез. Но главное, говорят близкие, что здоровье Марии теперь вне опасности, и через несколько дней девочка и ее семья вернутся домой.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Александра Терехина.

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