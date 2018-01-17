Московские врачи помогли годовалой девочке из Сирии победить рак

Московские врачи спасли жизнь годовалой сирийской девочки. Марию Махмуд привезли на лечение в Москву в феврале прошлого года. У ребенка был рак сетчатки глаза, болезнь прогрессировала, а на родине медики не могли ей помочь.

Мария стала самым маленьким пациентом, доставленным на лечение в Россию из Сирии. Ей провели сложнейшую операцию по удалению злокачественной опухоли и курс восстановительной терапии. Теперь она может видеть, хотя еще год назад о восстановлении зрения никто вообще не думал. Из-за прогрессирующей ретинобластомы под угрозой была жизнь маленькой девочки.



Первые признаки ретинобластомы — рака сетчатки глаза — сирийские врачи нашли в 4 месяца Марии. Пытались лечить, но опухоль росла с каждым днем. Получить помощь на Родине Маша не могла: после войны в Сирии острая нехватка лекарств, да и технологии, по которым лечат врачи, устарели.



В прошлом году семья девочки попросила помощи у российских военных. Марию привезли в московский центр детской онкологии и гематологии. Здесь ее лечили инновационным методом внутриартериальной химиотерапии. Благодаря этому зрение Марии сохранили на 80%.



Сейчас девочка выглядит здоровой и ничем не отличается от других малышей. Разве что на месте пораженного опухолью глаза — современный протез. Но главное, говорят близкие, что здоровье Марии теперь вне опасности, и через несколько дней девочка и ее семья вернутся домой.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Александра Терехина.