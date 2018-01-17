Конституция, гимн и свой президент: чем живет лучшая сельская школа России

Лесниковская школа во Владимирской области вновь признана лучшей сельской школой России. При том что в этом году в ней будет только один выпускник.

Михаил Овечкин тоже когда-то заканчивал эту школу, в 1981 году вернулся сюда преподавать, а через шесть лет стал директором. Для него двухэтажное школьное здание не просто учебное заведение, а дом, где начиналась история его семьи.



Михаил Овечкин, директор Лесниковской основной общеобразовательной школы: «В 1905 году здесь родилась моя бабушка, это дом моего прадеда. В 1931 году здесь была открыта первая сельская школа».



Сегодняшние школьники этого, конечно, не помнят, но еще в конце 70-х занятия здесь проходили в две смены. Учеников было около 400. А потом закрылся лесниковский совхоз, работы не стало, и местные жители начали из деревни массово уезжать. Сегодня в школе всего 43 ученика. Про каждого директор рассказывает как про члена семьи.



Школа маленькая, но, как здесь любят говорить, удаленькая. В расписании сразу два иностранных языка, английский и немецкий. Из десяти педагогов двое — заслуженные учителя России, один — почетный работник образования. А внутри крохотной школы — целое государство. У каждого гражданина — свой паспорт, есть и свой герб, гимн и даже конституция. В ноябре здесь выбирали президента — больше всего голосов набрала семиклассница Ира Алфёрова.



Капитального ремонта в школе не было с 1965 года, но жаловаться здесь не привыкли.



Михаил Овечкин, директор Лесниковской основной общеобразовательной школы: «Да все у нас нормально, все хорошо. Мы в свое время выиграли грант на миллион рублей, который дал нам возможность обеспечить школу достаточно серьезным техническим оборудованием. Есть и компьютеры, и интернет».



Есть все, вот только учеников бы побольше, говорят в школе. И выпускников, которые после окончания колледжей и вузов, захотели бы вернуться в Лесниково. Сейчас таких немного. Вот и единственный девятиклассник Дима Голубев в деревне жить не хочет.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Дины Ивановой.