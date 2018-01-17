Путин высоко оценил новый перинатальный центр в Коломне

35 тысяч квадратных метров уникальных технологий, в том числе российских, стоимостью почти 3,5 миллиарда рублей. Новый перинатальный центр в Коломне построили всего в паре километров от исторического кремля.

Первый ребенок в этом перинатальном центре родился в сентябре прошлого года. «Маленький курносый кулечек в желтой шапочке — это Евгения. Она звезда» — написали о событии местные журналисты. Сейчас центр выходит на полную мощность: 150 стационарных коек.



В центр попадают женщины с самыми сложными патологиями. Квалификация врачей и новейшее медицинское оборудование позволяют выхаживать детей весом всего 500 граммов. Владимир Путин, прибывший в центр с рабочей поездкой, с интересом знакомился с безграничными практически возможностями перинатальной медицины, которые особенно важны сейчас, когда рождаемость идет на спад из-за низкой численности поколения 90-х.



Центр в Коломне построен по программе развития перинатальной медицины в России, благодаря которой материнская и детская смертность стремятся практически к нулю. На сто тысяч родов сейчас приходится десять материнских смертей, а младенческая смертность за 17 лет снизилась в три раза.



Коломна в одночасье стала центром высокотехнологичной медицины. Но не менее важен ее туристический потенциал: различные программы федерального уровня, на которые бюджет ежегодно будет выделять 25 миллиардов рублей, открывают перед малыми городами огромные возможности.



О подходах к развитию таких территорий президент говорил с участниками форума малых городов. Приоритеты по благоустройству решено расставить во время президентских выборов. В малых городах запланировано провести рейтинговое голосование — какие улицы ремонтировать, какие объекты строить, какие памятники восстанавливать.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Прокина.