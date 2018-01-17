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    В Москве 18 января сохранится «желтый» уровень погодной опасности

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    В Москве 18 января сохранится «желтый» уровень погодной опасности

    В Москве 18 января сохранится «желтый» уровень погодной опасности

    В связи с усилением ветра в Москве на 18 января снова объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

    По прогнозам Гидрометцентра, в четверг в Москве пройдет небольшой снег, местами метель. Скорость ветра составит 5–10 м/с, местами его порывы будут усиливаться до 12–17 м/с.

    Температура воздуха ночью опуститься до минус 8–10 градусов. Днем немного потеплеет, столбики термометра покажут минус 4–6 градусов.

    «Желтый» уровень опасности будет действовать и в соседних областях — Тульской, Калужской и Рязанской.

    Добавим, что в связи с сильным ветром 17 января в Москве также объявлен «желтый» уровень погодной опасности.




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