В Москве 18 января сохранится «желтый» уровень погодной опасности

В связи с усилением ветра в Москве на 18 января снова объявлен «желтый» уровень погодной опасности.
По прогнозам Гидрометцентра, в четверг в Москве пройдет небольшой снег, местами метель. Скорость ветра составит 5–10 м/с, местами его порывы будут усиливаться до 12–17 м/с.
Температура воздуха ночью опуститься до минус 8–10 градусов. Днем немного потеплеет, столбики термометра покажут минус 4–6 градусов.
«Желтый» уровень опасности будет действовать и в соседних областях — Тульской, Калужской и Рязанской.
Добавим, что в связи с сильным ветром 17 января в Москве также объявлен «желтый» уровень погодной опасности.
Температура воздуха ночью опуститься до минус 8–10 градусов. Днем немного потеплеет, столбики термометра покажут минус 4–6 градусов.
«Желтый» уровень опасности будет действовать и в соседних областях — Тульской, Калужской и Рязанской.
Добавим, что в связи с сильным ветром 17 января в Москве также объявлен «желтый» уровень погодной опасности.
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