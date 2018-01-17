Голодный песец подкрался к рыбаку и съел его улов: видео

В Сети появилось видео, на котором проголодавшийся песец выпрашивает у рыбака пойманную рыбу.

На кадрах ролика видно, как животное какое-то время присматривается к лунке, не решаясь подойти, но потом начинает подкрадывается все ближе и ближе. При этом рыбак пытается отпугнуть воришку криками.



«Это моя мойва!» — кричит мужчина, когда зверек подбирается к лунке. «Лунка моя, рыба, моя!» — настаивает он, но песец не слушает и изо всех сил старается достать добычу.



В итоге рыбак сдается и разрешает животному полакомиться своим уловом. «Ладно, бери, бери. Это тебе за фокус», — говорит он.







