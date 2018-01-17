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    Голодный песец подкрался к рыбаку и съел его улов: видео. животные, охота и рыбалка. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГолодный песец подкрался к рыбаку и съел его улов: видео

    Голодный песец подкрался к рыбаку и съел его улов: видео

    3 комментария
    • Фото: Vlad Sorokin / youtube.com
    Голодный песец подкрался к рыбаку и съел его улов: видео

    Голодный песец подкрался к рыбаку и съел его улов: видео

    Голодный песец подкрался к рыбаку и съел его улов: видео
    • Фото: Vlad Sorokin / youtube.com

      • В Сети появилось видео, на котором проголодавшийся песец выпрашивает у рыбака пойманную рыбу.

      На кадрах ролика видно, как животное какое-то время присматривается к лунке, не решаясь подойти, но потом начинает подкрадывается все ближе и ближе. При этом рыбак пытается отпугнуть воришку криками.

      «Это моя мойва!» — кричит мужчина, когда зверек подбирается к лунке. «Лунка моя, рыба, моя!» — настаивает он, но песец не слушает и изо всех сил старается достать добычу.

      В итоге рыбак сдается и разрешает животному полакомиться своим уловом. «Ладно, бери, бери. Это тебе за фокус», — говорит он.



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