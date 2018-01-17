Собчак похвасталась богатыми спонсорами

Ксения Собчак рассказала, как собирает средства на свою кампанию, и пообещала раскрыть имена спонсоров.
Журналистка Ксения Собчак на встрече с жителями города Омска пообещала назвать имена людей, которые спонсируют ее предвыборную кампанию.
Ксения Собчак: «У меня нет такого большого количества денег для того, чтобы этого было достаточно для ведения кампании. Я вкладываю в том числе и свои средства. Есть много людей, которые меня поддерживают. У меня уже есть договоренность с основными спонсорами, что они готовы будут открыть свои имена».
Сбор средств ведется в том числе с помощью фандрайзинга, однако это сложнее и менее результативно, передает слова Собчак «Интерфакс».
Ксения Собчак: «Такие деньги можно получить более легким способом у крупного бизнеса. Сумма в 35 млн звучит фантастически, но у нас в стране действительно много богатых людей. Для них дать несколько миллионов на кампанию — это не очень большие деньги».
Напомним, Ксения Собчак выдвинута в качестве кандидата в президенты РФ от партии «Гражданская инициатива». На ее избирательном счету сейчас 35 млн рублей, значительную часть средств она тратит на сбор подписей.
Ксения Собчак: «У меня нет такого большого количества денег для того, чтобы этого было достаточно для ведения кампании. Я вкладываю в том числе и свои средства. Есть много людей, которые меня поддерживают. У меня уже есть договоренность с основными спонсорами, что они готовы будут открыть свои имена».
Сбор средств ведется в том числе с помощью фандрайзинга, однако это сложнее и менее результативно, передает слова Собчак «Интерфакс».
Ксения Собчак: «Такие деньги можно получить более легким способом у крупного бизнеса. Сумма в 35 млн звучит фантастически, но у нас в стране действительно много богатых людей. Для них дать несколько миллионов на кампанию — это не очень большие деньги».
Напомним, Ксения Собчак выдвинута в качестве кандидата в президенты РФ от партии «Гражданская инициатива». На ее избирательном счету сейчас 35 млн рублей, значительную часть средств она тратит на сбор подписей.
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