Инспектор Купер <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер 16+
    •  

    Собчак похвасталась богатыми спонсорами

    3 комментария

    Собчак похвасталась богатыми спонсорами

    Собчак похвасталась богатыми спонсорами

    Ксения Собчак рассказала, как собирает средства на свою кампанию, и пообещала раскрыть имена спонсоров.

    Журналистка Ксения Собчак на встрече с жителями города Омска пообещала назвать имена людей, которые спонсируют ее предвыборную кампанию.

    Ксения Собчак: «У меня нет такого большого количества денег для того, чтобы этого было достаточно для ведения кампании. Я вкладываю в том числе и свои средства. Есть много людей, которые меня поддерживают. У меня уже есть договоренность с основными спонсорами, что они готовы будут открыть свои имена».

    Сбор средств ведется в том числе с помощью фандрайзинга, однако это сложнее и менее результативно, передает слова Собчак «Интерфакс».

    Ксения Собчак: «Такие деньги можно получить более легким способом у крупного бизнеса. Сумма в 35 млн звучит фантастически, но у нас в стране действительно много богатых людей. Для них дать несколько миллионов на кампанию — это не очень большие деньги».

    Напомним, Ксения Собчак выдвинута в качестве кандидата в президенты РФ от партии «Гражданская инициатива». На ее избирательном счету сейчас 35 млн рублей, значительную часть средств она тратит на сбор подписей.

    Новости по теме

    Выборы-2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru