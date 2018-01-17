ЛДПР похвасталась организмом Жириновского

В
пресс-службе ЛДПР рассказали о здоровье кандидата в президенты России Владимира Жириновского.
По словам представителя ЛДПР Александра Дюпина, Жириновский проходил медицинское обследование в прошлом году. Результаты показали, что организм у него «значительно моложе» фактического возраста. В частности, отметил Дюпин, венозная система лидера ЛДПР соответствует норме 50-летнего человека, хотя ему сейчас 71 год.
Александр Дюпин: «Владимир Жириновский проходил достаточно масштабное исследование здоровья в 2017 году. Никаких значимых проблем у него выявлено не было, более того, врачи определили, что по некоторым параметрам его организм значительно моложе фактического возраста. Например, венозная система соответствует норме 50-летнего человека».
Дюпин добавил, что Жириновский практически каждый день участвует в съемках политических ток-шоу, проводя на ногах несколько часов. К тому же он работает в Госдуме до восьми-девяти часов вечера, а также занимается организацией избирательной кампании с членами штаба и дает интервью.
Секретом хорошего здоровья лидера ЛДПР Дюпин назвал правильное питание и соблюдение диеты с предпочтением овощной пищи, а также отсутствие вредных привычек — Жириновский не курит и не употребляет спиртное.
Напомним, Владимир Жириновский стал первым официально зарегистрированным кандидатом на пост главы государства. На своей первой пресс-конференции в качестве участника выборов он заявил, что в России необходимо пропагандировать здоровый образ жизни, а также бороться с ожирением, подпольной водкой и фальсифицированными лекарствами.
Александр Дюпин: «Владимир Жириновский проходил достаточно масштабное исследование здоровья в 2017 году. Никаких значимых проблем у него выявлено не было, более того, врачи определили, что по некоторым параметрам его организм значительно моложе фактического возраста. Например, венозная система соответствует норме 50-летнего человека».
Дюпин добавил, что Жириновский практически каждый день участвует в съемках политических ток-шоу, проводя на ногах несколько часов. К тому же он работает в Госдуме до восьми-девяти часов вечера, а также занимается организацией избирательной кампании с членами штаба и дает интервью.
Секретом хорошего здоровья лидера ЛДПР Дюпин назвал правильное питание и соблюдение диеты с предпочтением овощной пищи, а также отсутствие вредных привычек — Жириновский не курит и не употребляет спиртное.
Напомним, Владимир Жириновский стал первым официально зарегистрированным кандидатом на пост главы государства. На своей первой пресс-конференции в качестве участника выборов он заявил, что в России необходимо пропагандировать здоровый образ жизни, а также бороться с ожирением, подпольной водкой и фальсифицированными лекарствами.
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