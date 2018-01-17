В Москве арестовали бывшего главу службы безопасности Березовского

Московский суд отправил под стражу
экс-главу службы безопасности Бориса Березовского по делу о незаконном обороте оружия и взрывчатки.
Лефортовский суд Москвы в среду заключил под стражу Сергея Соколова, бывшего начальника службы безопасности покойного олигарха Бориса Березовского. Соколов арестован по делу о незаконном обороте оружия и взрывчатки.
Анна Антипова, судья: «Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Соколова меру пресечение в виде заключения под стражу до 16 марта».
Подробности дела официально не сообщаются, однако сам Соколов заявил в суде, что его задержали по наводке Службы безопасности Украины, сообщает РИА Новости.
Как сообщает РБК со ссылкой на источник в ФСБ, Соколов, который сейчас работает в коммерческой компании «Федеральный информационный центр „Аналитика и безопасность“», был задержан накануне. Вместе с ним по той же статье задержали бывшего главу службы безопасности компании «Тольяттиазот» Олег Антошин. По данным издания, задержанных проверяли на причастность к инсценировке теракта.
Анна Антипова, судья: «Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Соколова меру пресечение в виде заключения под стражу до 16 марта».
Подробности дела официально не сообщаются, однако сам Соколов заявил в суде, что его задержали по наводке Службы безопасности Украины, сообщает РИА Новости.
Как сообщает РБК со ссылкой на источник в ФСБ, Соколов, который сейчас работает в коммерческой компании «Федеральный информационный центр „Аналитика и безопасность“», был задержан накануне. Вместе с ним по той же статье задержали бывшего главу службы безопасности компании «Тольяттиазот» Олег Антошин. По данным издания, задержанных проверяли на причастность к инсценировке теракта.
Комментарии