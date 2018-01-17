Инспектор Купер <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер 16+
    •  

    В Москве арестовали бывшего главу службы безопасности Березовского

    комментировать

    В Москве арестовали бывшего главу службы безопасности Березовского

    В Москве арестовали бывшего главу службы безопасности Березовского

    Московский суд отправил под стражу экс-главу службы безопасности Бориса Березовского по делу о незаконном обороте оружия и взрывчатки.

    Лефортовский суд Москвы в среду заключил под стражу Сергея Соколова, бывшего начальника службы безопасности покойного олигарха Бориса Березовского. Соколов арестован по делу о незаконном обороте оружия и взрывчатки.

    Анна Антипова, судья: «Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Соколова меру пресечение в виде заключения под стражу до 16 марта».

    Подробности дела официально не сообщаются, однако сам Соколов заявил в суде, что его задержали по наводке Службы безопасности Украины, сообщает РИА Новости.

    Как сообщает РБК со ссылкой на источник в ФСБ, Соколов, который сейчас работает в коммерческой компании «Федеральный информационный центр „Аналитика и безопасность“», был задержан накануне. Вместе с ним по той же статье задержали бывшего главу службы безопасности компании «Тольяттиазот» Олег Антошин. По данным издания, задержанных проверяли на причастность к инсценировке теракта.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru