Голых убийц барана у ворот Освенцима приговорили к двум годам лишения свободы

Районный суд польского города Освенцим огласил приговор по делу участников скандальной акции в бывшем немецком концлагере Освенцим
(Аушвиц-Биркенау).
По решению суда двое участников перформанса из Белоруссии — Адам Беляцкий и Никита Володько — приговорены к реальным срокам.
Как сообщает белорусская служба «Радио Свобода», Беляцкий по обвинению в оскорблении места памяти и убийстве животного получил 1 год и 6 месяцев лишения свободы. Он также должен заплатить штраф в размере 2000 злотых (около 630 долларов США). Кроме того, в течение десяти лет ему запрещается иметь животных. Его товарищ, белорус Никита Володько, лишен свободы на 1 год и 2 месяца. Ему также запрещено иметь животных в течение десяти лет.
Остальные участники акции, граждане Польши, должны будут заплатить штраф в размере 10 тысяч злотых. Их также приговорили к ограничению свободы сроком на 1 год.
Напомним, в марте 2017 года несколько мужчин зарезали барана, разделись догола и приковали себя цепями у ворот музея бывшего концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау) под лозунгом «Arbeit macht frei» («Труд освобождает»). Все свои действия активисты снимали на видео при помощи дрона. В акции участвовали граждане Белоруссии, Германии и Польши. Судебный процесс в отношении 12 участников акции начался в начале января.
Как сообщает белорусская служба «Радио Свобода», Беляцкий по обвинению в оскорблении места памяти и убийстве животного получил 1 год и 6 месяцев лишения свободы. Он также должен заплатить штраф в размере 2000 злотых (около 630 долларов США). Кроме того, в течение десяти лет ему запрещается иметь животных. Его товарищ, белорус Никита Володько, лишен свободы на 1 год и 2 месяца. Ему также запрещено иметь животных в течение десяти лет.
Остальные участники акции, граждане Польши, должны будут заплатить штраф в размере 10 тысяч злотых. Их также приговорили к ограничению свободы сроком на 1 год.
Напомним, в марте 2017 года несколько мужчин зарезали барана, разделись догола и приковали себя цепями у ворот музея бывшего концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау) под лозунгом «Arbeit macht frei» («Труд освобождает»). Все свои действия активисты снимали на видео при помощи дрона. В акции участвовали граждане Белоруссии, Германии и Польши. Судебный процесс в отношении 12 участников акции начался в начале января.
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