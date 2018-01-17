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    Три ребенка прыгнули с четвертого этажа во время пожара в Москве

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    Три ребенка прыгнули с четвертого этажа во время пожара в Москве

    Три ребенка прыгнули с четвертого этажа во время пожара в Москве

    Три ребенка прыгнули с четвертого этажа во время пожара в Москве
  • Фото: mreporter.ru

    • Трое детей выпрыгнули из окна четвертого этажа во время пожара в квартире на востоке Москвы.

    Информация о возгорании поступила в 16:13. Горела квартира в доме по адресу Свободный проспект, 12. Еще до прибытия пожарных трое детей, спасаясь от огня, прыгнули с четвертого этажа на растянутое жителями одеяло, сообщает РИА Новости.

    Все трое получили травмы и были доставлены в больницу. Одного из ребят эвакуировали медицинским вертолетом. По данным агентства «Москва», дети находятся в тяжелом состоянии, у них переломы.

    Пожар вскоре был потушен. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. С пятого этажа был спасен еще один человек.

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