Три ребенка прыгнули с четвертого этажа во время пожара в Москве

Трое детей выпрыгнули из окна четвертого этажа во время пожара в квартире на востоке Москвы.
Информация о возгорании поступила в 16:13. Горела квартира в доме по адресу Свободный проспект, 12. Еще до прибытия пожарных трое детей, спасаясь от огня, прыгнули с четвертого этажа на растянутое жителями одеяло, сообщает РИА Новости.
Все трое получили травмы и были доставлены в больницу. Одного из ребят эвакуировали медицинским вертолетом. По данным агентства «Москва», дети находятся в тяжелом состоянии, у них переломы.
Пожар вскоре был потушен. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. С пятого этажа был спасен еще один человек.
Все трое получили травмы и были доставлены в больницу. Одного из ребят эвакуировали медицинским вертолетом. По данным агентства «Москва», дети находятся в тяжелом состоянии, у них переломы.
Пожар вскоре был потушен. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. С пятого этажа был спасен еще один человек.
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