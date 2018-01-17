Полиция: убийцы бизнесмена и его сына в Оренбурге могли попасть на видео

Полиция ищет свидетелей жестокого убийства предпринимателя и его семилетнего сына в Оренбурге. Среди версий преступления — профессиональная деятельность убитого, личная неприязнь, а также попытка угона дорогой машины.
В рамках расследования жестокого убийства предпринимателя и его семилетнего сына полиция и следователи Оренбургской области просят горожан предоставить записи с видеорегистраторов их автомобилей. В настоящее время правоохранители в Оренбурге работают в усиленном режиме.
Двойное убийство произошло в среду утром на улице Карагандинской. Неизвестные напали на бизнесмена и его семилетнего сына в его машине, когда мужчина собирался везти мальчика в школу. От полученных ножевых ранений мужчина умер на месте, а мальчик скончался в машине скорой помощи.
Как сообщил местному изданию Ural56 источник в правоохранительных органах, убитого бизнесмена звали Денис Чернов, он занимался оценкой пострадавших в ДТП автомобилей и жил в соседнем с местом происшествия доме. В качестве версий мотива преступления следователи рассматривают работу Чернова или личные счеты. Не исключается также версия, что преступники пытались угнать дорогой автомобиль предпринимателя.
Как сообщает местное издание Orenday, тело Чернова было найдено со скованными наручниками руками: очевидно, он пытался оказать сопротивление убийцам. Машину же после преступления злоумышленники отогнали в соседний двор и подожгли.
Двойное убийство произошло в среду утром на улице Карагандинской. Неизвестные напали на бизнесмена и его семилетнего сына в его машине, когда мужчина собирался везти мальчика в школу. От полученных ножевых ранений мужчина умер на месте, а мальчик скончался в машине скорой помощи.
Как сообщил местному изданию Ural56 источник в правоохранительных органах, убитого бизнесмена звали Денис Чернов, он занимался оценкой пострадавших в ДТП автомобилей и жил в соседнем с местом происшествия доме. В качестве версий мотива преступления следователи рассматривают работу Чернова или личные счеты. Не исключается также версия, что преступники пытались угнать дорогой автомобиль предпринимателя.
Как сообщает местное издание Orenday, тело Чернова было найдено со скованными наручниками руками: очевидно, он пытался оказать сопротивление убийцам. Машину же после преступления злоумышленники отогнали в соседний двор и подожгли.
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